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С 10 мая в Приднестровье введут единый тариф на проезд в троллейбусе

С 10 мая в Приднестровье введут единый тариф на проезд в троллейбусе

С 10 мая в Тирасполе и Бендерах будет единый тариф на проезд на троллейбусе – 3 рубля. До сих пор цены были разные. 2,5 по городу на старом троллейбусе и 2,8 на новом. Троллейбус между Бендерами и Тирасполем – стоил 2,8 или 3 рубля соответственно. С 10 мая на все поездки будет единый тариф – 3 рубля.

Как пояснил «Новостям Приднестровья» директор Бендерского троллейбусного управления Вячеслав Георгиев, такое изменение тарифа связано с подорожанием комплектующих. Теперь запчасти для подвижного состава и подстанций из-за событий на Украине приходится везти в Приднестровье по окружному пути.

«Наложилось одновременно и подорожание топлива, и увеличение транспортного пути. В результате транспортные расходы в конечной стоимости какого-то изделия или запасной части значительно выросли», – отметил директор БТУ. В результате увеличилась стоимость содержания троллейбусного парка.

При этом даже тариф в три рубля – всё равно значительно меньше, чем реальная себестоимость поездки, которая составляет от 4 до 5 рублей, говорит директор БТУ. Сниженную цену транспортники могут удерживать благодаря дотациям со стороны государства.
  • Вчера, 20:18
  • DTV
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