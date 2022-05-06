Черному грифу (Aegypius monachus) Djuranlyi видимо понравилось в Молдове. В феврале этого года, поэтому он решил опять прилететь в Молдову.
Как отмечает diez.md, до своего зимнего визита этот редкий вид птиц был в республике в 1951 году.
«Черный гриф вернулся в Республику Молдова, совершив большой крюк через Румынию, Украину и Россию. 3 мая он «зашел» на север страны, переночевал одну ночь в Фалештском районе, а затем полетел на юг вдоль реки Прут. Следующую ночь он провел в Кантемирском районе, недалеко от села Плопь», — сообщает Общество по защите птиц и природы.
Фото:Gheorghe Țîcu Фото:Gheorghe Țîcu
Напомним, что грифа привезли в прошлом году из Испании в Болгарию, в рамках программы восстановления популяции этого вида. Его назвали Djuranlyi и прикрепили спутниковый передатчик. Djuranlyi впервые прилетел в Республику Молдова 13 февраля 2022. diez.md