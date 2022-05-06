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В Молдову вернулся очень редкий вид птиц — черный гриф

В Молдову вернулся очень редкий вид птиц — черный гриф

Черному грифу (Aegypius monachus) Djuranlyi видимо понравилось в Молдове. В феврале этого года, поэтому он решил опять прилететь в Молдову.

Как отмечает diez.md, до своего зимнего визита этот редкий вид птиц был в республике в 1951 году.

«Черный гриф вернулся в Республику Молдова, совершив большой крюк через Румынию, Украину и Россию. 3 мая он «зашел» на север страны, переночевал одну ночь в Фалештском районе, а затем полетел на юг вдоль реки Прут. Следующую ночь он провел в Кантемирском районе, недалеко от села Плопь», — сообщает Общество по защите птиц и природы.

В Молдову вернулся очень редкий вид птиц — черный гриф
Фото:Gheorghe Țîcu
В Молдову вернулся очень редкий вид птиц — черный гриф
Фото:Gheorghe Țîcu

Напомним, что грифа привезли в прошлом году из Испании в Болгарию, в рамках программы восстановления популяции этого вида. Его назвали Djuranlyi и прикрепили спутниковый передатчик. Djuranlyi впервые прилетел в Республику Молдова 13 февраля 2022.
diez.md
  • Сегодня, 15:59
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