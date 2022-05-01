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Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер на 101-м году жизни. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Причины смерти гроссмейстера не сообщаются.

Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. В 1954 году он стал чемпионом СССР, в составе сборной выигрывал командный чемпионат Европы (1957, 1965). Участвовал и побеждал во множестве международных турниров. В 1965 году он стал заслуженным мастером спорта СССР. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) Авербах занимал 1 779-е место.

Авербах был награжден орденом Дружбы народов, медалями "За трудовую доблесть" и "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина". 4 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Авербаха орденом Почета.

tass.ru
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