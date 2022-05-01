Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер на 101-м году жизни. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.
Причины смерти гроссмейстера не сообщаются.
Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. В 1954 году он стал чемпионом СССР, в составе сборной выигрывал командный чемпионат Европы (1957, 1965). Участвовал и побеждал во множестве международных турниров. В 1965 году он стал заслуженным мастером спорта СССР. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) Авербах занимал 1 779-е место.
Авербах был награжден орденом Дружбы народов, медалями "За трудовую доблесть" и "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина". 4 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Авербаха орденом Почета.