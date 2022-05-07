В Министерстве обороны ПМР прокомментировали информационные вбросы, направленные на дестабилизацию ситуации и создание неблагоприятного фона.
В ведомстве сообщили о том, что отдельные пользователи, несмотря на неоднократные призывы руководства государства не заниматься дезинформацией, продолжают позволять себе публиковать сообщения о якобы проводимой в республике «мобилизации».
Министерство обороны заявляет:
"мобилизация Вооруженных сил, других войск, формирований и органов в Приднестровье не проводится. Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики продолжают выполнять комплекс мероприятий повседневной деятельности. Все мероприятия осуществляются планово.
Распространяемая отдельными пользователями и каналами информация является очередным фейком",- говориться в сообщении ведомства.