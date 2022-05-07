Спортивно-досуговый комплекс в сквере Солнечном, расположенном в одноимённом микрорайоне Бендер, был официально открыт.
Мероприятие стало настоящим праздником для местных жителей. И не только благодаря насыщенной развлекательной программе. Спортплощадку здесь ждали давно, просили об этом и руководство республики. По инициативе Президента Вадима Красносельского спортивно-досуговый комплекс появился на месте пустыря. Проект обошёлся в 4,3 миллиона рублей.
В спорткомплекс «Солнечный» входит :
- футбольное поле 28х46 м с искусственным покрытием; - волейбольная и баскетбольная площадки; - прыжковая яма; - беговые дорожки: две круговые по 200 м и четыре – покороче для забегов по прямой вдоль трибун; - зона воркаута с уличными тренажёрами; - детская игровая площадка; - теннисные столы; - беседки для настольных игр.
Площадки уже опробовали председатель Верховного Совета Александр Коршунов, глава города и председатель бендерского горсовета, которые сыграли в футбол и волейбол вместе с воспитанниками спортивных школ.
«Позиция руководства республики – за здоровый образ жизни. Парк Солнечный является одним из трендов этого движения. И сегодня, открывая спортивные площадки, мы уверены, что все детки микрорайона и не только будут заниматься спортом, физкультурой. Смогут отдохнуть и взрослые», – отметил председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Спортивный комплекс будет доступен для всех желающих позаниматься абсолютно бесплатно. Устраивать здесь можно и вечерние тренировки: освещение комплекса будет работать до 22:00.
Напомним, что сам сквер Солнечный был открыт в ноябре прошлого года. Работы по его созданию велись с 2020-го за счёт Фонда капвложений. В результате получилась многофункциональная 3-ярусная площадка. В верхней части спортивная зона, средний ярус – место для отдыха и прогулок, внизу площадка для проведения праздничных мероприятий.