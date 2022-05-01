В Молдове в прошлом году было наложено более 160 000 штрафов за превышение скорости. Были случаи, когда водители ехали более 200 километров в час
Специалисты предупреждают, что минута адреналина может стоить жизни, ведь риск получить травму на такой скорости очень высок, сообщает bloknot-moldova.ru ссылаясь на tv8.md
Штрафы больше не пугают водителей, поэтому полиция хочет ввести новые наказания для любителей езды на высокой скорости.
«К сожалению, скорость по-прежнему является основной причиной дорожно-транспортных происшествий. Более 40% аварий в стране происходят из-за скорости. Речь идет не только о превышении скоростного режима, но и о ситуациях, когда скорость не адаптирована к дорожным или погодным условиям», — рассказал начальник отдела Управления патрульной полиции НИОБ Павел Апостол.
Если в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией, количество нарушений правил дорожного движения уменьшилось, то в прошлом году их количество значительно увеличилось и практически удвоилось. Из всех нарушений ПДД большинство было связано с превышением скоростного режима. Таким образом, полиция распределила более 160 тысяч штрафов тем, кто не соблюдал закон и ездил по дорогам страны с превышенной скоростью. В некоторых случаях водители ехали со скоростью более 200 км в час.
«Мы все должны осознавать риск превышения скорости. Это меньше времени на реакцию, гораздо более тяжелые травмы», - отметил Апостол.
В частности, эксперты говорят, что нужно 6 секунд, чтобы среагировать, когда водитель видит препятствие, и чем выше скорость, тем серьезнее удар в случае аварии. Если впереди появляется пешеход, а водитель едет со скоростью более 50 км/ч, риск смертельного удара составляет более 80%, считают эксперты.
В настоящее время те, кто нарушают закон и превышают скорость максимум на 20 км/ч, наказываются штрафом до 900 леев и тремя штрафными баллами. Тем, кто превышает скорость не более чем на 40 км/ч, грозит штраф в размере до 1200 леев и четыре штрафных балла, а тем, кто превышает скорость более чем на 40 км/ч, грозит штраф в размере 1800 леев и пять штрафных баллов. Однако в этом году законодательство может измениться, чтобы водители больше не нарушали закон.
«Если разрешено ездить со скоростью 50 км в час, а человек едет со скоростью 101, он рискует получить тот же штраф, что и тот, кто будет ездить со скоростью 200. Будут введены дополнительные положения, будет увеличено количество штрафных баллов и размер применяемых штрафов», — сказал начальник отдела Управления патрульной полиции НИОБ.
В первые месяцы этого года более 40 000 водителей были оштрафованы за превышение скорости.