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«Бендерский мясокомбинат» начал производство консервированных кормов для животных

«Бендерский мясокомбинат» начал производство консервированных кормов для животных
Фото: https://www.facebook.com/bmk.md

«Бендерский мясокомбинат» является признанным лидером среди предприятий пищевой промышленности Приднестровья по производству мясных продуктов. Учитывая специфику работы предприятия, было принято решение запустить в производство новый вид продукции - Консервированные корма для животных!

"Лучший друг человека с преданным сердцем…

Собаки заслужили любовь человека с давних времен. Да, сейчас большинство собак уже не охраняет дом, не приносят дичь, но они остаются верными друзьями и любимцами семьи.

А довольное животное — сытое животное!

Уже сегодня мы готовы представить вашему четвероногому любимцу новое лакомство - и это находка для заботливого хозяина", - говориться в сообщении «Бендерского мясокомбината»

Корм производится из натурального, прошедшего ветеринарный контроль мяса индейки. Не содержит химических добавок и консервантов. Не вредит даже самым чувствительным животным.

Ознакомиться и приобрести корм для своих питомцев можно в магазинах фирменной сети Бендерского мясокомбината - "Гарант".

В ближайшее время появится и корм для кошек. Как заверили на предприятии, уже запущен процесс, и в ближайшем будущем появится в продаже.

«Бендерский мясокомбинат» начал производство консервированных кормов для животных
Фото: Бендерский мясокомбинат
«Бендерский мясокомбинат» начал производство консервированных кормов для животных
Фото: Бендерский мясокомбинат
«Бендерский мясокомбинат» начал производство консервированных кормов для животных
Фото: Бендерский мясокомбинат
«Бендерский мясокомбинат» начал производство консервированных кормов для животных
Фото: Бендерский мясокомбинат
  • Сегодня, 11:00
  • DTV
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