«Бендерский мясокомбинат» является признанным лидером среди предприятий пищевой промышленности Приднестровья по производству мясных продуктов. Учитывая специфику работы предприятия, было принято решение запустить в производство новый вид продукции - Консервированные корма для животных!
"Лучший друг человека с преданным сердцем…
Собаки заслужили любовь человека с давних времен. Да, сейчас большинство собак уже не охраняет дом, не приносят дичь, но они остаются верными друзьями и любимцами семьи.
А довольное животное — сытое животное!
Уже сегодня мы готовы представить вашему четвероногому любимцу новое лакомство - и это находка для заботливого хозяина", - говориться в сообщении «Бендерского мясокомбината»
Корм производится из натурального, прошедшего ветеринарный контроль мяса индейки. Не содержит химических добавок и консервантов. Не вредит даже самым чувствительным животным.
Ознакомиться и приобрести корм для своих питомцев можно в магазинах фирменной сети Бендерского мясокомбината - "Гарант".
В ближайшее время появится и корм для кошек. Как заверили на предприятии, уже запущен процесс, и в ближайшем будущем появится в продаже.