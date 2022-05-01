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Молдова готова представить вторую часть анкеты для вступления в ЕС. Когда это произойдет?

Молдова готова представить вторую часть анкеты для вступления в ЕС. Когда это произойдет?

Молдова готова представить вторую часть заполненной анкеты на вступление в ЕС. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на совместной конференции с президентом Литвы.

«Мы готовы через несколько дней представить вторую часть заполненной анкеты о присоединении», — отметила Майя Санду, передает nokta.md.

«Наш выбор — Европейский Союз, потому что Европейский Союз — это, прежде всего, проект мира, это мирная и процветающая семья европейских государств. И такая маленькая и уязвимая страна, как Республика Молдова, чувствовала бы себя в большей безопасности, находясь в составе этой семьи», — сказала президент.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заверил, что Республика Молдова пользуется полной поддержкой его страны. На первом этапе два литовских эксперта высокого уровня оказали поддержку молдавским властям в заполнении анкеты для вступления в ЕС.

«Литва готова предложить всю необходимую помощь в этом процессе. Литва имеет большой опыт в подаче необходимых документов в Европейскую комиссию и проведении необходимых реформ. Но будет и второй этап, и этот этап будет политическим. Европейская комиссия объявит свое мнение по анкете, и мы обсудим на самом высоком уровне перспективу предоставления статуса кандидата одной из стран Восточного партнерства», — сказал Гитанас Науседа.

Напомним, 3 марта Республика Молдова подписала заявление о приеме в члены Европейского Союза. 11 апреля Республика Молдова получила анкету по заявлению о приеме в члены Европейского Союза. 22 апреля Республика Молдова представила первую заполненную часть анкеты о приеме в члены Европейского Союза.

nokta
  • Сегодня, 19:23
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