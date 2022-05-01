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Приднестровский НИИ сельского хозяйства на этой неделе начал реализацию рассады томата собственной селекции

Приднестровский НИИ сельского хозяйства на этой неделе начал реализацию рассады томата собственной селекции

Ляна, Примула, Загадка, Баллада, Лагуна, Титан, Факел - именно так называются сорта томатов ПНИИСХ, которые пользуются в этом году наибольшим спросом.

В начале этой недели ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» начал реализацию рассады томата селекции института.

Рассада выращена в теплицах на солнечном обогреве площадью 200 м2. В настоящее время продано более 4 тысяч кустов рассады, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.

На следующей неделе институт начнет реализацию рассады перца сладкого, перца горького, баклажана и астр. В продаже будут такие знаменитые сорта селекции института как:

перец сладкий– Подарок Молдовы, Виктория, Рубиновый, Лумина;

перец горький – Огонек;

баклажан – Королева Марго, Алмаз Приднестровья, Оптимус, Мегатрон, Белоплодный.

Приобрести рассаду можно по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 50, с 9:00 до 14:00 часов.

  • Сегодня, 19:33
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