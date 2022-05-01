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Приднестровский НИИ сельского хозяйства на этой неделе начал реализацию рассады томата собственной селекции
Ляна, Примула, Загадка, Баллада, Лагуна, Титан, Факел - именно так называются сорта томатов ПНИИСХ, которые пользуются в этом году наибольшим спросом.
В начале этой недели ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» начал реализацию рассады томата селекции института.
Рассада выращена в теплицах на солнечном обогреве площадью 200 м2. В настоящее время продано более 4 тысяч кустов рассады, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
На следующей неделе институт начнет реализацию рассады перца сладкого, перца горького, баклажана и астр. В продаже будут такие знаменитые сорта селекции института как:
перец сладкий– Подарок Молдовы, Виктория, Рубиновый, Лумина;
перец горький – Огонек;
баклажан – Королева Марго, Алмаз Приднестровья, Оптимус, Мегатрон, Белоплодный.
Приобрести рассаду можно по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 50, с 9:00 до 14:00 часов.
- Сегодня, 19:33
- DTV
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