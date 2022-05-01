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Дом на случай апокалипсиса выставили на продажу в США

Дом на случай апокалипсиса выставили на продажу в США

На участке есть все необходимое для того, чтобы пережить неспокойные времена.

В американском городке Кейв-Крик (штат Аризона) выставили на продажу дом, который идеально подготовлен к наступлению апокалипсиса. На участке есть все необходимое для того, чтобы пережить неспокойные времена.

Хозяева дома хотят выручить за него 5,75 миллиона долларов, но будущие владельцы смогут сэкономить на коммунальных услугах. Дело в том, что дом получает электричество от солнечных батарей, а вода для бытовых нужд копится во время дождей в специальных баках, сообщает rtraveler.ru.

Сам участок находится на вершине холма — на высоте в 1371 метр: оттуда открывается вид на национальный парк Тонто. В доме есть как минимум две спальни. Впрочем, как отмечают риелторы, им сложно определить общее число спален в доме, поскольку многие комнаты могут выполнять сразу несколько функций. В коттедже также есть кухня, гостиная, кабинет, комната для занятий спортом и несколько каминов. А на самом участке находятся бассейн с гидромассажем и зона отдыха, где можно готовить еду на гриле и разводить костер.

Дом на случай апокалипсиса выставили на продажу в США
Фото: realtor.com
Один из туннелей, оставшихся от золотого рудника Ракенсак

Кроме того, у здания есть собственная вертолетная площадка и сеть подземных туннелей, которые когда-то были частью золотого рудника Ракенсак, закрытого еще в 30-е годы XX века. В последнее время туннели использовали для хранения вин и произведений искусства.
rtraveler.ru
  • Сегодня, 19:45
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