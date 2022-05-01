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9 мая произошло несколько ДТП. Есть погибшие

9 мая произошло несколько ДТП. Есть погибшие

Один ребёнок погиб. Четверо в больнице. Хозяин авто - в реанимации - это результат дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 9 мая примерно в 16:00 на автодороге Тирасполь - Каменка, между с. Малаешты и поворотом на с. Спея.

Со слов очевидцев, которые ехали следом за легковушкой, Mazda пошла на обгон, её занесло на обочину, после машину вынесло на встречку, она зацепила дерево, протаранила забор сельхозугодия и остановилась в поле, передает пресс-центр МВД ПМР.

Мужчина за рулём Renault вызвал скорую и милицию, вместе с супругой побежал на помощь.

В машине находилось шесть человек. Первым из салона авто очевидцы вынесли 5-летнего мальчика, он сидел на руках у 63-летнего дедушки - владельца авто. Рядом за рулём находился 14-летний парень. На заднем пассажирском сидении были трое подростков. Один из них от полученных травм скончался.

На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа.

Самого маленького пассажира с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимационное отделение Республиканского центра матери и ребёнка.

Водитель и двое пассажиров 2007 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в неврологическое отделение РЦМиР.

Житель столицы, хозяин Mazda, - в реанимацонном отделении Республиканской клинической больницы.

Правоохранители выяснили обстоятельства аварии. Мужчина и мальчики отдыхали за городом. Приехали туда на машине. Хозяин авто выпил. Когда решили ехать домой, дедушка настоятельно попросил сесть за руль 14-летнего внука, младшего взял на руки и сел рядом с водителем, трое приятелей расположились на заднем сидении авто.

Все обстоятельства происшедшей аварии предстоит установить следствию.


В Бендерах на ул. Ленина в понедельник, 9 мая, примерно в 21:40 Skoda столкнулась с такси.

Водитель решил скрыться с места ДТП, но на перекрёстке Ленина - Котовского снёс светофор.

На место аварии прибыли сотрудники Управления ГАИ.

Выяснилось, 33-летний водитель сел за руль в пьяном виде. Инспекторам УГАИ рассказал, что отмечал с друзьями праздник, изрядно выпил, а после поехал домой.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления спиртного.

За оставление места ДТП и вождение в состоянии алкогольного опьянения мужчине грозит крупный штраф и лишение водительских прав. Кроме того, ему предстоит восстановить светофор.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят разбирательство.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:28
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