Посол РФ в Польше Сергей Андреев подвергся в понедельник атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Посла РФ, сопровождавшую его супругу и группу дипломатов облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.
Посол прибыл на кладбище на дипломатическом автомобиле с российским флагом. После выхода из машины его окружила агрессивно настроенная толпа, которая ранее собралась в этом мемориальном месте с украинскими флагами, облитыми красной краской простынями и антироссийскими лозунгами. Полиции в этот момент на площади не было. Дипломаты смогли сделать несколько десятков шагов, но толпа не позволила им пройти дальше.
Другим прибывающим на кладбище с цветами людям собравшиеся кричат о том, что они якобы не имеют право отдавать дань памяти солдатам и праздновать День Победы.
Посол РФ сообщил, что он и российские дипломаты в ходе инцидента серьезно не пострадали. "Нужно разобраться. Возможно, какая-то царапина. Но ничего серьезного ни у меня, ни у команды", - сказал он в понедельник журналистам.
"Я даже не знаю, как это назвать. Это какая-то дичь, которая ничего общего с правилами цивилизованного поведения, которому так любят нас учить наши западные партнеры, в том числе и поляки, не имеет. Это все можно было предвидеть, и полиция в конце концов появилась, но уже после того, как эта вакханалия раскрутилась", - сказал он.
"Испортили нам святой праздник - День Победы. Но, как говорится, не дождутся", - добавил Андреев. По его мнению, "люди дичают под воздействием массированной украинской и западной пропаганды, дезинформационной войны, фейков". "Одни сплошные фейки, которые уже многократно разоблачены и опровергнуты. Но люди подсажены на это и ни на что не реагируют", - отметил посол.
Формальный протест "Мы заявим формальный протест", - сказал он, комментируя факт нападения на дипломатов, приехавших возложить цветы к мемориалу.
По словам Андреева, власти были уведомлены о планах посольства возложить цветы. "Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум. Что стоило обеспечить элементарный порядок? В конце концов выяснилось, что у полиции были силы наготове. Но подтянулись они поздновато. Это лишний раз говорит о том, как здесь относятся к правопорядку и его поддержанию", - сказал он.
По словам официального представителя МИД, "поклонники неонацизма вновь обнажили свое кровавое лицо"
Нападение на посла России в Варшаве во время церемонии возложения венка на кладбище советских воинов доказывает, что на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Об этом в понедельник написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо - и оно кровавое, - отметила дипломат. - Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное: на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма".
Она подчеркнула, что попытки запугать россиян ни к чему не приведут. "Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале", - заключила дипломат.
В МИД Польши сожалеют о случившемся с российским послом
Глава МИД Польши Збигнев Рау выразил сожаление в связи с нападением на посла России в Варшаве, сообщает, 9 мая, ТАСС.
Как передает агентство, об этом он заявил, находясь в Иране с официальным визитом. По его словам, это не должно было произойти.
«Произошедшее сегодня во время возложения венков у могил погибших советских солдат с послом РФ представляет собой инцидент, которого не должно было произойти. Инцидент, безусловно, достойный сожаления. Дипломаты пользуются особой защитой независимо от политики, которую проводят правительства, которые они представляют», — цитирует Рау агентство.
В свою очередь министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин заявил, что нехорошо, когда имеет место нападение на представителя другой страны, даже если это посол такой страны, как Россия, которая ведет агрессивную политику по отношению к своим соседям.
«Но независимо от этого я понимаю эмоции людей, которые совершили это нападение», — сказал он не пресс-конференции.
МИД РФ выразил польским властям решительный протест, потребовав от польской стороны незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.
"Интерфакс" цитирует главу польского МИД Збигнева Рау. Тот сказал, что "этого не должно было произойти". "Мы отдаем себе отчет в серьезности ситуации и наблюдаем за ней", - сказал Рау. О повторном возложении цветов пока не сообщалось.