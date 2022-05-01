В соответствии с приказом ректора ПГУ им. Т.Г.Шевченко профессора В.В. Соколова от 10 мая Государственная итоговая аттестация для обучающихся всех форм обучения состоится в обычном формате – в аудиториях университета, сообщается на сайте ПГУ им. Т.Г.Шевченко
Так же в соответствии с приказом ректора ПГУ профессора В.В. Соколова от 10 мая зачетно-экзаменационная сессия для обучающихся по очной и очно-заочной формам пройдет в аудиториях университета в обычном формате.
Для студентов, обучающихся по заочной форме, предусмотрен дистанционный формат зачетно-экзаменационной сессии.
Традиционная форма зачетно-экзаменационной сессии установлена в целях проверки остаточных знаний обучающихся и эффективности реализации учебного процесса в комбинированном формате.