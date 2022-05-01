Dnestr.TV

 
0

Сессия и Государственная итоговая аттестация в ПГУ пройдут в аудиториях в традиционном формате

Сессия и Государственная итоговая аттестация в ПГУ пройдут в аудиториях в традиционном формате

В соответствии с приказом ректора ПГУ им. Т.Г.Шевченко профессора В.В. Соколова от 10 мая Государственная итоговая аттестация для обучающихся всех форм обучения состоится в обычном формате – в аудиториях университета, сообщается на сайте ПГУ им. Т.Г.Шевченко

Так же в соответствии с приказом ректора ПГУ профессора В.В. Соколова от 10 мая зачетно-экзаменационная сессия для обучающихся по очной и очно-заочной формам пройдет в аудиториях университета в обычном формате.

Для студентов, обучающихся по заочной форме, предусмотрен дистанционный формат зачетно-экзаменационной сессии.

Традиционная форма зачетно-экзаменационной сессии установлена в целях проверки остаточных знаний обучающихся и эффективности реализации учебного процесса в комбинированном формате.
  • Сегодня, 15:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна