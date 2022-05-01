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Приднестровцев приглашают на чемпионат ArtMasters 2022

Приднестровцев приглашают на чемпионат ArtMasters 2022

Приднестровцев приглашают к участию в российском национальном чемпионате творческих компетенций ArtMasters 2022. На протяжении нескольких лет конкурс объединяет лучших представителей творческих профессий: веб- и геймдизайнеров, звукорежиссёров и художников мультимедиа, клипмейкеров и сценаристов, видеомонтажёров, композиторов и многих других.

В этом году география чемпионата расширяется: в нём могут принять участие граждане других стран, владеющие русским языком, сообщается на сайте artmasters.ru

Приём заявок стартовал 26 апреля и продлится до 29 мая. Награждение пройдёт в конце сентября в Москве в Большом театре.

Заявки принимаются в 2-х возрастных категориях: «основная» (18-35 лет) и «юниоры» (14-17 лет). Подать заявку можно на сайте чемпионата.

ArtMasters — это специализированная площадка, которая направлена на поиск и поддержку кадров в сфере креативных индустрий. Участие в конкурсе бесплатное.

Чемпионат призван помогать в поиске, поддержке и продвижении специалистов backstage и цифрового искусства. По итогам конкурса участники приобретают новые знания и получают возможность показать свои проекты широкой аудитории профессионалов на очных защитах в Москве.

Организаторы позиционируют ArtMasters как платформу, где профессионалы и эксперты самого высокого уровня, создающие текущий ландшафт креативных индустрий, обращаются к широкой аудитории людей, интересующихся передовыми креативными технологиями, и передают свои здания молодым талантам.
  • Сегодня, 08:32
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