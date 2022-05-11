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Молдова будет покупать электричество на Украине по секретной цене Обновлено

Молдова будет покупать электричество на Украине по секретной цене Обновлено

Молдавская энергораспределительная компания АО Energocom подписал контракт на закупку 30% от необходимого объема электроэнергии на май с украинской компанией «Укргидроэнерго». Украинский оператор начнет поставки электричества с 12 мая, об этом сообщило Агентство госсобственности.

В учреждении отметили, что контракт уже подписан, хотя украинское предприятие в тендере не участвовало, а условия соглашения засекречены. Кишинев вел переговоры напрямую с ведущими украинскими электроэнергетическими компаниями, сообщает eadaily.com

«Согласно договорным условиям, по запросу украинской стороны цена покупки по данному контракту является коммерческой тайной и не может быть раскрыта, но я могу подтвердить, что это более низкая цена, чем предложения, поступившие на предыдущем аукционе», — сказал глава Energocom Владимир Садовой.

Он подчеркнул, что согласно предварительным данным, средняя стоимость электроэнергии для конечных потребителей пока меняться не будет. В то же время Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) собирается проанализировать среднюю закупочную цену, чтобы выяснить, потребуется ли в дальнейшем корректировка тарифа.

По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям (в РМ действует режим ЧП в энергетической сфере) АО Energocom заключает договоры о закупках с производителями, а затем — с поставщиками и дистрибьюторами.

Напомним, с 1 мая Республика Молдавия продолжила закупать у России электроэнергию. Об этом объявила премьер-министр Наталья Гаврилица, уточнив, что контракт с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (входит в состав «Интер РАО ЕЭС») был заключен, но пока только на месяц. По словам главы правительства, объявленный ранее тендер по закупке электроэнергии отменен, поскольку «к сожалению, все компании-участники предложили гораздо более дорогие цены по сравнению с текущей». МГРЭС, которая обеспечивает 70% потребностей Молдавии, предложила цену в $ 59,5/МВтч.

обновлено в 10:16

Тофилат о "секретной цене" на энергию: Власти снова наступают на те же грабли

Эксперт по энергетике Сергей Тофилат прокомментировал новый энергоконтракт с украинской компанией. Особое внимание он уделил фразе «цена покупки является коммерческой тайной и не может быть разглашена».

«Ощущение дежавю, ведь были же уже «секреты» в закупке газа в прошлом году, в октябре», — написал он в Facebook, цитирует unimedia.info

Эксперт недоумевает, что это за "секрет", если цена на энергию является основной составляющей тарифа, а тарифы утверждаются путем общественных консультаций, и все данные размещаются на сайте НАРЭ.

«Либо объявляйте цену, либо меняйте закон!» — написал Тофилат.

"Не удивлюсь, если эта "секретная" цена скоро будет опубликована. Тогда какой смысл в секретности, если в итоге все равно обнародуете?!

К сожалению, есть большая коммуникационная проблема, которую правительство никак не может решить. Сколько раз ему нужно наступить на одни и те же грабли, чтобы усвоить урок? Это риторический вопрос.

Вместо этого такие ошибки льют воду на мельницу социалистической пропаганды. Результаты мы видим в опросах», — написал он.

  • Сегодня, 08:42
  • DTV
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