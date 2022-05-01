Глава Делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс считает, что Молдова не готова к вступлению в ЕС, так как есть еще проблемы, над которыми стране нужно работать. И главная из них — коррупция. Об этом Мажейкс заявил 11 мая на встрече с журналистами в Бельцах, сообщает newsmaker.md
«Если вы спрашиваете меня, готова ли к членству, — наверное, нет. Поскольку вы сами знаете о тех проблемах, которые в Молдове есть. Я уже упоминал коррупцию», — сказал Мажейкс.
При этом он ответил, что сейчас имеет значение, насколько Молдова уже похожа на страну ЕС,
«Процесс оценки именно для того и нужен, чтобы узнать, насколько страна соответствует предъявляемым критериям к новым кандидатам в ЕС», — сказал посол.
Глава Делегации ЕС отметил, что его родная страна Латвия также проходила через все сложные процессы преобразования, оценки.
«Скидок не будет», — сказал Мажейкс.
При этом он отметил, что иногда процесс вступления стран затягивается из-за отсутствия единогласного мнения между странами-членами о приеме той или иной страны в ЕС.
«Но здесь мы видим интерес развивать отношения. Недаром Европейский совет попросил Еврокомиссию в ускоренном темпе подготовить мнения о заявках Молдовы, Грузии и Украины», — сказал Майжекс.
Мажейкс заявил, что у статуса-кандидата нет больших преимуществ.
«Это все еще о том, как стать членом. Но я хотел бы подчеркнуть, что все шаги, которые страна должна сделать, чтобы стать членом, укрепляет саму страну. И политически, и экономически. Все эти реформы важны для самой страны, а не для галочки. Это внутренний выбор страны. Я вижу, что граждане Молдовы хотят стать еще больше европейцами», — сказал посол.
Майя Санду о вступлении в ЕС: Молдова и Украина не конкурируют друг с другом
Глава государства сказала, что у Республики Молдова в этом отношении свой путь, и в этом измерении между двумя государствами нет конкуренции. Заявления прозвучали в программе Punctul pe AZi на TVR Moldova, передает point.md
Санду утверждает, что Республика Молдова в условиях напряженности в регионе подала заявку на членство в ЕС раньше, чем ожидалось. Глава государства отметила, что, хотя Молдова и воспользовалась этой возможностью, страна не намерена отказываться от обязательных шагов на пути к присоединению. Однако для Украины ситуация иная.
"Украина находится в особой ситуации, и на политическом уровне решение по Украине может быть принято иначе, чем по другим странам. Украина сегодня борется не только за свою свободу, но и за свободу в мире, и она заслуживает дополнительных очков за принесенные ею жертвы. И для Украины будет лучше, если Молдова будет в ЕС, и для Молдовы будет лучше, если Украина будет в ЕС. Я не вижу здесь конкуренции", — отметила Майя Санду.
"Молдова должна быть частью ЕС. Мы не говорим, что должны перескочить определенные этапы. Мы принимаем процесс таким, какой он есть. Мы считаем, что каждую страну следует оценивать на основе меритократии. Когда ЕС говорит, что такие у нас ожидания — реформировать судебную систему, укреплять институты по борьбе с коррупцией, совершенствовать правительство, страны, которые смогут продемонстрировать реальный прогресс, будут оцениваться", — сказала Санду.