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В Молдове зафиксирован первый случай подозрения на гепатит неясной этиологии

В Молдове зафиксирован первый случай подозрения на гепатит неясной этиологии

Министерство здравоохранения сообщает о регистрации в Молдове вероятного случая тяжелого острого гепатита неясной этиологии у детей. Ребенок был госпитализирован 7 мая в Городскую клиническую детскую инфекционную больницу г. Кишинева со специфическими симптомами острого вирусного гепатита, сообщает Минздрав РМ .

Во время госпитализации были проведены комплексные исследования, но все признаки известных вирусов печени отрицательные, а также исключены другие причины поражения печени. Таким образом, случай считается случаем неустановленной этиологии. В настоящее время ребенок все еще находится в больнице, его состояние тяжелое, но стабильное.

В соответствии с рекомендациями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжаются исследования для определения причины симптомов.

Ранее уже сообщалось, что чиновники здравоохранения США и всего мира сообщили о растущем числе случаев заболевания гепатитом неизвестной природы среди детей. Так, чиновники из Департамента здравоохранения Висконсина выпустили предупреждение о здоровье из-за опасений по поводу обнаружения кластера случаев у детей острого гепатита. Из четырех выявленных случаев у двух детей развились тяжелые исходы: одному ребенку потребовалась пересадка печени, еще один ребенок умер.

Большинство зараженных детей попали в больницу со схожими симптомами — диареей и рвотой, которые впоследствии привели к обезвоживанию, узнали в издании. За этими симптомами последовала желтуха, а у детей затем желтела склера — оболочка — глаз. Возбудитель этих случаев острого гепатита, или воспаления печени, у детей остается неизвестным, говорится в статье.

По данным ВОЗ, на 10 мая в 21 стране зарегистрировано 348 вероятных случаев тяжелого острого гепатита неустановленной этиологии. Эпидемиологическая и клиническая информация является ограниченной. На сегодняшний день возбудитель не выявлен. Собираются дополнительные данные и проводятся различные исследования. В ближайшие недели ожидается получение дополнительных данных для определения этиологии и выдачи на ее основе рекомендаций по установлению необходимых профилактических и контрольных мероприятий.
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