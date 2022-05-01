Молдавский металлургический завод (ММЗ) возобновил свою работу. Вечером 10 мая была запущена сталеплавильная печь. Сортопрокатный цех тоже работает, но только в одну нитку, сообщает novostipmr.com
В отделе комплексной переработки лома кипит работа. В мае планируется завезти как можно больше сырья. За день приезжает около сотни машин с ломом. Столько же поступает в ночную смену.
«Лом пошёл, пошёл первый металл. Я думаю, будет и сейчас, и надолго, будем работать. Ждем очередные машины, они сейчас идут. Все рады, все благодарны тому, что работа прошла не зря и металл пошел. Будем работать на благо всех семей, которые на заводе работают, и на благо республики», - поделился и. о. начальника копрового цеха Николай Козлов.
Напомним, Молдова не выдавала ММЗ документы на ввоз сырья и вывоз продукции. Завод остановился. Все решилось после встречи Президента ПМР Вадима Красносельского с делегацией из Молдовы в Варнице. ММЗ получил экологическую авторизацию, пока на месяц. За это время здесь постараются наверстать упущенное. На заводе отстали от годового плана почти на 30%.
«На этот месяц мы планируем произвести проката более 20 тысяч, на следующий месяц у нас планы уже более 40 тыс. – это не полная загруженность нашего стана, потому что при полной загруженности мы можем производить и 60, и 70 тысяч», - отметил замначальника сортопрокатного цеха по производству Дмитрий Коротков.
Склад ММЗ вновь заполняется готовой продукцией. Ее уже ждут заказчики. Рыбницкая сталь востребована во многих странах мира.