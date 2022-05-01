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«Стоп, амброзия!»: горячая телефонная линия принимает сообщения для реагирования

«Стоп, амброзия!»: горячая телефонная линия принимает сообщения для реагирования

В случаях обнаружения очага произрастания амброзии полыннолистной на землях сельхозназначения и землях Государственного резервного фонда можно сообщить об этом на горячую линию «Стоп, амброзия!» по телефону: 0 (533) 2-67-24.

Горячая линия заработала в Управлении фитосанитарного благополучия Минсельхозприроды, сообщает пресс-служба ведомства.

Внимание, на номер 0 (533) 2-67-24 нужно звонить, только если амброзию увидели на полях или в садах. Если амброзия растёт на участке у соседки или просто где-то в городе – то в таких случаях за амброзию отвечают местные власти.

Штраф за амброзию для аграриев от 184 до 3680 рублей и предупреждение. Если на второй раз амброзию с поля не убрали - агрофирму могут оштрафовать на 18 тысяч рублей.

Желательно сообщить максимально точную информацию о месте произрастания карантинного сорняка и о землепользователе, на чьем участке он выявлен (если это известно). Также можно отправить сообщение с подтверждающими фото на электронный адрес: fito-pmr@mail.ru.

Специалисты отмечают, что совместными усилиями можно уменьшить площадь выявления очагов произрастания амброзии и снизить воздействие этого сильного аллергена на здоровье граждан.

При обнаружении очагов амброзии на землях населенных пунктов рекомендуется обращаться на горячие линии Службы государственного надзора Минюста ПМР, экологической милиции и госадминистраций городов и районов.

Напомним, с 16 мая по 14 октября в Приднестровье будут проводиться внеплановые мероприятия по контролю за соблюдением мер по борьбе с произрастанием и распространением амброзии полыннолистной, а также других карантинных сорняков. Соответствующее распоряжение подписал Президент ПМР.
  • Сегодня, 12:27
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