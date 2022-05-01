После очередного тура чемпионата Франции «ПСЖ» решил предоставить отпуск игрокам основного состава. Месси отправился в Саудовскую Аравию, где принял предложение местных чиновников стать послом страны в сфере туризма, сообщает arabnews.com
В сообщении, опубликованном в Twitter, министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатиб написал: «Я рад приветствовать Лионеля Месси в Саудовской Аравии. Мы рады, что вы исследуете сокровища Красного моря, сезон Джидда и нашу древнюю историю. Это не первый его визит в Королевство и не последний.
Месси прибыл в международный аэропорт короля Абдулазиза в Джидде в сопровождении группы друзей. Вскоре после этого в социальных сетях были размещены фотографии 34-летнего мужчины, которого приветствуют в Королевстве, и пользователи начали предполагать, что он может посетить страну на сезон в Джидде или для коммерческой деятельности.
Источники Arabnews, близкие к Месси, заявили, что Лионель прилетел в Саудовскую Аравию для социального мероприятия. Сезон Джидды — это художественное и культурное мероприятие, которое продолжается в течение 60 дней, демонстрируя более 2800 событий, 60 развлекательных игр, 20 концертов, 4 международные выставки по всему городу Джидда.
Когда объявление о его новой роли посла по туризму распространилось в социальных сетях, пользователи, в том числе товарищи-футболисты, похвалили министерство туризма за его найм.
Бывший нападающий «Аль-Хилала» и сборной Саудовской Аравии Сами Аль-Джабер сказал: «Назначить Месси послом саудовского туризма — это очень выдающийся и уникальный шаг из-за огромного влияния, которое оказывает игрок, что положительно отразится на позиции Джидды как туристическое место».
Пользователь Твиттера Мохаммед Аль-Садхан написал: «Как фанат Месси, я очень рад его сотрудничеству и тому, что он поможет большему количеству людей открыть для себя эту удивительную страну под названием Саудовская Аравия».
Однако этот шаг не был одобрен некоторыми правозащитными организациями, которые борются за права заключенных и женщин, сообщает Noi.md со ссылкой на euro-football.ru.
Ранее критике подвергались и другие футболисты, участвовавшие в мероприятиях в этой стране.
В 2019 году Дэвида Бекхэма раскритиковали за то, что он согласился сыграть в показательном матче вместе со своим бывшим товарищем по «Реалу» Зинедином Зиданом.
В январе 2021 года издание Telegraph сообщало, что от должности посла туризма Саудовской Аравии отказался пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, которому за этот статус власти страны предлагали около шести миллионов евро в год.