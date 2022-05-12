Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера для купирования угроз своей национальной безопасности в ответ на возможное вступление Финляндии в НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном 12 мая, сообщает eadaily.com
«Российская сторона неоднократно отмечала, что выбор путей обеспечения своей национальной безопасности — за властями и народом Финляндии. Однако в Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага. Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», — подчеркивается в заявлении.
В обнародованном ранее совместном заявлении президента Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин отмечается, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО.
Формальное решение, как ожидается, будет принято в воскресенье, 15 мая. В МИД РФ назвали такие заявления свидетельством радикального изменения внешнеполитического курса страны.