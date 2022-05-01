Обстановка в Зоне безопасности достаточно стабильная, все процессы в ней проходят управляемо. Об этом сообщил журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков, комментируя итоги прошедшего в Бендерах заседания, сообщает novostipmr.com
«Мы видим, что контртеррористический код, введенный в Приднестровье, не отражается на ходе миротворческой операции, - отметил глава приднестровской делегации. - Военные наблюдатели полностью всё фиксируют: наличие блокпостов, наличие усиленных нарядов. В совокупности нам совместно удается управлять ситуацией в полном объеме».
Однако приступить к обсуждению текущего доклада Объединенного военного командования делегации так и не смогли. Им не удалось прийти к консенсусу по поводу случая, имевшего место 14 апреля, когда на пограничном пропускном пункте на въезде в Бендеры приднестровские пограничники остановили для проверки документов автомашины, в которых следовала на заседание ОКК делегация Республики Молдова.
Поиски формулировки, устраивающей все стороны, зашли в тупик, и дискуссия ожесточилась до такой степени, что один из членов делегации Республики Молдова позволил себе оскорбительные высказывания в адрес сопредседателя ОКК от Приднестровья. Делегация Приднестровья заявила, что не намерена участвовать в заседании до тех пор, пока не получит извинений. Делегация Молдовы извиняться не стала, и заседание пришлось прервать.
«Очень обидно, что наши коллеги уходят от миротворческого диалога, от тех принципов, которые были заложены в миротворческой операции, и переходят на оскорбления в адрес делегации Приднестровья, в адрес приднестровской стороны, в адрес приднестровской государственности, - констатировал Олег Беляков. – Все это навевает мысль о том, что кто-то ситуацию подогревает с молдавской стороны».
По мнению Олега Белякова, тактика поведения, выбранная делегацией Молдовы, может повредить миротворческим механизмам, которые управляются Объединенной контрольной комиссией. Председатель ОКК подчеркнул, что делегация Молдовы настроена контрпродуктивно и не собирается вести нормальный диалог.
«Перед нами лежат доклады Объединенного военного командования, уже и за прошедшую неделю поступил такой доклад, - сказал журналистам Олег Беляков. - Достаточно большая работа была проделана в Зоне безопасности и группами военных наблюдателей, и постами совместных миротворческих сил, и правоохранительными органами. Имелись факты изъятия боеприпасов. У Объединенной контрольной комиссии очень большой пласт работы, который она должна разбирать каждую неделю. На что молдавская сторона, как я уже говорил, не идет, а пытается еженедельно срывать заседания Объединенной контрольной комиссии».
Констатировав, что ОКК так и не смогла сегодня рассмотреть последние доклады Объединенного военного командования и дать официальную оценку отраженной в них обстановке, Олег Беляков подчеркнул, что делегация Приднестровья будет стремиться к восстановлению работы ОКК и поиску точек соприкосновения между сторонами в целях вынесения решений по вопросам, касающимся миротворческих механизмов.