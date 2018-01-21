Параспортсмен из Тирасполя Дмитрий Лавров в седьмой раз стал чемпионом России по настольному теннису. Состязания прошли в городе Алексине: в полуфинале приднестровский спортсмен победил многократного призера Алексея Павлова со счётом 3:1, сообщает Госслужба по спорту ПМР.
В финале Дмитрию Лаврову противостоял мастер спорта России среди здоровых спортсменов, экс-участник юниорской сборной России Дмитрий Чубаров. Тираспольчанин победил со счетом 3:1 и защитил чемпионский титул.
Ещё одну медаль Дмитрий Лавров завоевал в командном турнире. В финале его команда уступила многократным чемпионам России из Хакасии - 1:3. Таким образом, к золоту Лавров добавил серебряную награду.