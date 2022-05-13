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Сенатор США заблокировал проект о помощи Украине в $40 миллиардов

Сенатор США заблокировал проект о помощи Украине в $40 миллиардов

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие верхней палатой американского конгресса законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму почти 40 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости

В ходе выступления, которое транслировал канал C-Span, конгрессмен обосновал свой отказ поддержать законопроект высокими рисками для экономики.
"Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США", — сказал он.

«Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравняется с военным бюджетом России, эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить на Украину», — заявил сенатор Пол.

По его словам, конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет государственная казна в случае принятия такой инициативы.

"Самая большая угроза для США сегодня — это госдолг, инфляция и обрушение доллара", - подчеркнул сенатор.

Сенатор подчеркнул, что США в нынешних условиях попросту не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.
Пол попытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины. Данная поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.

В итоге, как отмечает издание The Hill, итоговое голосование состоится на следующей неделе, в может и еще позже. Кроме того, если по просьбе Пола текст законопроекта будет изменен, документ в его финальном виде затем предстоит отправить на повторное рассмотрение Палату представителей, пишет
eadaily.com
  • Сегодня, 09:10
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