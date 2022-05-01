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В Румынии будут штрафовать если не обратишься к семейному врачу

В Румынии будут штрафовать если не обратишься к семейному врачу

Профилактические медицинские пакеты станут обязательными в Румынии в 2023 году, и к тем, кто не обращается к семейному врачу за этими услугами, могут быть применены санкции. Об этом заявила глава Национальной кассы медицинского страхования (CNAS) Адела Кожан, передает point.md ссылаясь на digi24.ro

«С 1 апреля рамочная программа и правила реализации будут изменены. Бюджет, выделенный на первичную медико-санитарную помощь, значительно увеличился, почти беспрецедентно, на 22%. Интерес CNAS заключается в расширении пакета базовых услуг и снижении «оплаты на душу населения».

Начиная с нового рамочного контракта, с 2023 года, мы хотим внедрить, в частности, профилактические пакеты, которые станут обязательными, и мы также думаем о санкционных элементах (...) для тех, кто не приходит для оказания профилактических услуг.

Мы стараемся сделать население ответственным за собственное здоровье. Это практикуется во многих странах, об этом нас просят ассоциации пациентов, чтобы мы начали наказывать тех, кто не обращается в профилактические службы», — сказала Кожан на дебатах в Сенате по вирусному гепатиту.
  • Сегодня, 09:33
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