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Опасная болезнь угрожает полям подсолнечника в Гагаузии

Опасная болезнь угрожает полям подсолнечника в Гагаузии

На полях в Гагаузии было выявлено опасное грибковое заболевание подсолнечника, сообщает gagauzinfo.md

По словам главы управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрея Димитрогло, «ложная мучнистая роса – очень опасная болезнь для подсолнечника».

«Лидеров агрохозяйств мы предупреждаем о том, что они должны осмотреть, обследовать свои поля. Они должны быть готовы к тому, что надо будет защитить от этой болезни свои поля. Болезнь может унести урожай подсолнечника», - сказал Андрей Димитрогло.

Ложная мучнистая роса подсолнечника характеризуется большой вредоносностью, так как вызывает изреживание посевов, а в благоприятных условиях может вызвать их гибель.

Первые симптомы ложной мучнистой росы подсолнечника обнаруживаются на стадии формирования 3-4 пар настоящих листьев. На листьях растения становятся заметны светлые пятна различных размеров. На нижней стороне листовой пластинки в этих местах образуется белый пушистый налёт. Часто заболевшие растения образуют карликовые формы. Со временем заболевшие листья и корзинки увядают.

В процессе вегетации посевы подсолнечника рекомендуется обрабатывать фунгицидами групп триазолов и стробилуринов.

К профилактическим мерам против возникновения ложной мучнистой росы подсолнечника относятся соблюдение севооборота, обработка семян перед посевом, опрыскивание площадей посадок фунгицидами, уничтожение остатков растений после уборки урожая и глубокая зяблевая вспашка почвы.

Опасная болезнь угрожает полям подсолнечника в Гагаузии
  • Сегодня, 09:47
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