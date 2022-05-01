На полях в Гагаузии было выявлено опасное грибковое заболевание подсолнечника, сообщает gagauzinfo.md
По словам главы управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрея Димитрогло, «ложная мучнистая роса – очень опасная болезнь для подсолнечника».
«Лидеров агрохозяйств мы предупреждаем о том, что они должны осмотреть, обследовать свои поля. Они должны быть готовы к тому, что надо будет защитить от этой болезни свои поля. Болезнь может унести урожай подсолнечника», - сказал Андрей Димитрогло.
Ложная мучнистая роса подсолнечника характеризуется большой вредоносностью, так как вызывает изреживание посевов, а в благоприятных условиях может вызвать их гибель.
Первые симптомы ложной мучнистой росы подсолнечника обнаруживаются на стадии формирования 3-4 пар настоящих листьев. На листьях растения становятся заметны светлые пятна различных размеров. На нижней стороне листовой пластинки в этих местах образуется белый пушистый налёт. Часто заболевшие растения образуют карликовые формы. Со временем заболевшие листья и корзинки увядают.
В процессе вегетации посевы подсолнечника рекомендуется обрабатывать фунгицидами групп триазолов и стробилуринов.
К профилактическим мерам против возникновения ложной мучнистой росы подсолнечника относятся соблюдение севооборота, обработка семян перед посевом, опрыскивание площадей посадок фунгицидами, уничтожение остатков растений после уборки урожая и глубокая зяблевая вспашка почвы.