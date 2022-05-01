Dnestr.TV

 
0

Как в Приднестровье будут решать кадровый дефицит в сфере IT

Как в Приднестровье будут решать кадровый дефицит в сфере IT

Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций обозначило проблему нехватки квалифицированных кадров в сфере IT. Об этом сообщил профильный министр Сергей Бабенко в ходе рабочего совещания на площадке Правительства, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

Как отметил глава ведомства, недостаток специалистов на рынке информационных технологий и их подготовка – проблема давняя. Это проявляется как в органах государственной власти, так и в реальном секторе экономики. Чтобы решить вопрос, Минцифры предлагает увеличить количество бюджетных мест специальностям IT направления. Предлагается, госуниверситету при подготовке бакалавров инженерно-технического и физико-математического факультетов, а также Рыбницкого филиала вуза дополнительно включить еще 20 бюджетных мест.

По среднему профессиональному образованию предлагается выделить 5 дополнительных бюджетных мест для Бендерского политехнического филиала. Ранее по этому направлению места были предусмотрены лишь в Тирасполе и Дубоссарах. Изменения позволят удержать талантливых студентов в республике.

Увеличение количества бюджетных мест предполагается за счет невостребованных. Такие места выявляются после подведения итогов приемной кампании. Так, каждый год остается порядка 80-90 бюджетных мест по иным специальностям. Данная возможность реальна и применяется уже не первый год.

Говорили и о качестве образования. Для получения опыта будущим специалистам в области информационных технологий будут предоставлять возможность совместной работы со специалистами Минцифры – это поможет подготовить более профессиональные кадры. Инициативу поддержал Глава Правительства

«Потребность, которая обозначена Министерством в части айтишников – должна быть удовлетворена силами приднестровских учебных заведений. Это очевидно», – подчеркнул Александр Мартынов и нацелил участников совещания на дальнейшую совместную работу в этом направлении.

Обращать внимание на заинтересованных в обучении по IT-направлению начнут уже с начала сентября. Госуниверситет готовит к открытию многофункциональный центр «IT-Квантум», который позволит школьникам, планирующим связать свою жизнь с информационными технологиями, изучать основы инженерно-технических профессий.
  • Сегодня, 10:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна