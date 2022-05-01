Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций обозначило проблему нехватки квалифицированных кадров в сфере IT. Об этом сообщил профильный министр Сергей Бабенко в ходе рабочего совещания на площадке Правительства, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Как отметил глава ведомства, недостаток специалистов на рынке информационных технологий и их подготовка – проблема давняя. Это проявляется как в органах государственной власти, так и в реальном секторе экономики. Чтобы решить вопрос, Минцифры предлагает увеличить количество бюджетных мест специальностям IT направления. Предлагается, госуниверситету при подготовке бакалавров инженерно-технического и физико-математического факультетов, а также Рыбницкого филиала вуза дополнительно включить еще 20 бюджетных мест.
По среднему профессиональному образованию предлагается выделить 5 дополнительных бюджетных мест для Бендерского политехнического филиала. Ранее по этому направлению места были предусмотрены лишь в Тирасполе и Дубоссарах. Изменения позволят удержать талантливых студентов в республике.
Увеличение количества бюджетных мест предполагается за счет невостребованных. Такие места выявляются после подведения итогов приемной кампании. Так, каждый год остается порядка 80-90 бюджетных мест по иным специальностям. Данная возможность реальна и применяется уже не первый год.
Говорили и о качестве образования. Для получения опыта будущим специалистам в области информационных технологий будут предоставлять возможность совместной работы со специалистами Минцифры – это поможет подготовить более профессиональные кадры. Инициативу поддержал Глава Правительства
«Потребность, которая обозначена Министерством в части айтишников – должна быть удовлетворена силами приднестровских учебных заведений. Это очевидно», – подчеркнул Александр Мартынов и нацелил участников совещания на дальнейшую совместную работу в этом направлении.
Обращать внимание на заинтересованных в обучении по IT-направлению начнут уже с начала сентября. Госуниверситет готовит к открытию многофункциональный центр «IT-Квантум», который позволит школьникам, планирующим связать свою жизнь с информационными технологиями, изучать основы инженерно-технических профессий.