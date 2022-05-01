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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 6 по 12 мая на территории республики зарегистрировано 176 заявлений и сообщений о преступлениях. По 132 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (лицо установлено), одно изнасилование (раскрыто), два грабежа (лица установлены), 30 краж (по горячим следам раскрыто девять из них), один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано пять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано по одному госдолжнику и неплательщику алиментов.

За прошедшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1607 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 20 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено восемь таких водителей, г. Бендеры – четыре, г. Тирасполь – три, Каменского района – два, Слободзейского, Григориопольского и Дубоссарского районов – по одному.

С 6 по 12 мая на территории республики зарегистрировано девять пожаров. Погибших и раненых нет. По два пожара зарегистрировано на территориях обслуживания г. Тирасполь (в столице и с. Суклея), Рыбницкого (в районном центре и с. Советское) и Григориопольского (в сёлах Токмазея и Шипка) районов, по одному пожару – на территориях обслуживания городов Бендеры, Дубоссары и Каменка. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 17 административных протоколов.
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