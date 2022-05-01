Отправка писем и посылок в Россию из Приднестровья временно приостанавливается, сообщила начальник эксплуатационно-производственного отдела ГУП «Почта Приднестровья» Елена Постол.
«Сегодня к нам поступило письмо от "Почты Молдовы". Они сообщили нам об отсутствии возможности отправки международных почтовых отправлений в РФ, как авиа-, так и наземным путем. Почту, которую мы сегодня приняли, мы ее постараемся отправить в Кишинев, Кишинев постарается каким-то способом перенаправить, и на этом всё», - пояснила Елена Постол.
Россия – единственная страна, куда на время прекращается доставка почты из Приднестровья, пишет novostipmr.com.
"Почта Молдовы" также сообщила о приостановке пересылки отправлений в Россию.
С 13 мая 2022 года все почтовые отправления (корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию временно приостановлены по техническим причинам. Компания утверждает, что прилагает все усилия для нахождения решений в кратчайшие сроки, чтобы возобновить процесс приема и отправки почтовых отправлений в РФ.
Если будут внесены изменения, компания проинформирует граждан.