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Пересылка почтовых отправлений из Приднестровья в Россию временно приостанавливается

Пересылка почтовых отправлений из Приднестровья в Россию временно приостанавливается

Отправка писем и посылок в Россию из Приднестровья временно приостанавливается, сообщила начальник эксплуатационно-производственного отдела ГУП «Почта Приднестровья» Елена Постол.

«Сегодня к нам поступило письмо от "Почты Молдовы". Они сообщили нам об отсутствии возможности отправки международных почтовых отправлений в РФ, как авиа-, так и наземным путем. Почту, которую мы сегодня приняли, мы ее постараемся отправить в Кишинев, Кишинев постарается каким-то способом перенаправить, и на этом всё», - пояснила Елена Постол.

Россия – единственная страна, куда на время прекращается доставка почты из Приднестровья, пишет novostipmr.com.

"Почта Молдовы" также сообщила о приостановке пересылки отправлений в Россию.

С 13 мая 2022 года все почтовые отправления (корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию временно приостановлены по техническим причинам.
Компания утверждает, что прилагает все усилия для нахождения решений в кратчайшие сроки, чтобы возобновить процесс приема и отправки почтовых отправлений в РФ.

Если будут внесены изменения, компания проинформирует граждан.
  • Сегодня, 10:39
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