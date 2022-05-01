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С 15 мая в Приднестровье начнётся экспресс-тестирование на ВИЧ/СПИД

С 15 мая в Приднестровье начнётся экспресс-тестирование на ВИЧ/СПИД

Ежегодно во всём мире в третье воскресенье мая люди вспоминают о тех, чьи жизни унесло заболевание, по сей день представляющее собой глобальную угрозу для всего человечества – СПИД. В Приднестровье мероприятия, приуроченные к этому дню памяти, давно уже стали традиционными. Проводят их сотрудники Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Эти акции направлены на привлечение внимания населения к актуальности проблемы ВИЧ/СПИД, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, о путях ее распространения, возможных серьезных последствиях и, существующих эффективных способах профилактики и лечения, воздействовать на формирование ответственной позиции человека по отношению к собственной жизни и здоровью.

«В первую очередь мы пытаемся привлечь внимание общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа, что можно сделать для предотвращения новых летальных случаев. В нашей республике с 15 по 25 мая запланирован ряд мероприятий, цель которых – информирование населения и раннее выявление ВИЧ-инфекции. Будет проводиться экспресс-тестирование на базе мобильной амбулатории в ряде населённых пунктов. Узнать свой статус можно не только относительно ВИЧ-инфекции, одновременно можно человек будет протестирован на наличие гепатитов В и С и сифилиса. Данный вид исследования бесплатный, анонимный и конфиденциальный. В течение 15 минут можно узнать результат», – рассказала и.о. главного врача ЦПСиИЗ Татьяна Алексеенко.

По словам врача, такие выездные экспресс-тестирования уже стали привычными и традиционными как для медиков, так и для граждан. Но предусмотрены и некоторые нововведения.

«Если человек по какой-то причине не хочет или не может пройти анализ, наши сотрудники будут раздавать наборы для самостоятельного экспресс-тестирования по слюне. Данный вид исследования очень удобен, не требует каких-то специальных условий и подготовки. Нужно только следовать инструкции. Важно и то, что такие системы имеют высокую чувствительность и высокую точность», – отметила специалист.

Доктор обращает внимание, что даже если результат анализа оказался положительным на наличие заболеваний, то в обязательном порядке будет дообследование в медицинском учреждении.

Позаботьтесь о своём здоровье и здоровье своих близких. Пройдите тестирование на ВИЧ.

Тестирование будет проходить с 15 по 25 мая 2022 года. Пройти анонимное тестирование на базе мобильной амбулатории и узнать результат можно в следующих местах:

- 15 мая с 11:00 до 15:00 в Тирасполе, между Зеленым рынком и аллеей Екатерининского парка;

- 16 мая с 17:00 в Тирасполе, у самолёта в сквере Авиаторов;

- 18 мая с 11:00 в Слободзее, у центрального рынка;

- 19 мая с 10:00 в пос. Красное, у рынка;

- 20 мая в Днестровске. С 12:00 часов у городского пляжа, после 16:00 - в центре города, у магазина «Шериф»;

- 24 мая с 11:00 в Григориополе, у городского рынка;

- 25 мая с 11:00 в Дубоссарах, у городского рынка, магазина «Шерифа».

  • Сегодня, 10:52
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