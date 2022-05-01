Паспорта в Молдове уже в сентябре будут дешевле на 200 леев. Об этом заявил директор Агентства государственных услуг Мирча Ешану в рамках передачи на частном телеканале.
«С сентября, октября, может быть, даже августа, когда новые бланки пойдут в производство с их выдачей здесь, у нас будет паспорт как минимум в два-три раза безопаснее и на 200 леев дешевле», — сказал Ешану.
Он также заявил, что подпишет контракт с польской компанией, которая станет новым поставщиком бланков паспортов для Республики Молдова. Кроме того, планируется подписать контракт и с французской компанией, сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
В настоящее время за услугу по выдаче загранпаспорта гражданам Молдовы нужно платить 850 леев