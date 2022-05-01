Высокоскоростной спутниковый интернет Starlink от компании одного из самых богатых и влиятельных людей мира, главы SpaceX Илона Маска, станет доступен на всей территории Молдовы уже этим летом.
Точной даты пока нет, однако ориентировочно интернет может появиться в период с июля по сентябрь, сообщает rupor.md ссылаясь на Telegram-канал Moldova Liberă.
Ранее, спутниковая система Starlink компании SpaceX была предоставлена бесплатно на контрольно-пропускных пунктах на молдавско-украинской границе, а также в центрах размещения беженцев из Украины.
Компания Starlink сообщила о доступности сервиса в 32 странах мира. На сайте оператора имеется карта, на которой можно посмотреть текущее покрытие спутниковым интернетом и планируемое. Также карта наглядно демонстрирует, где Starlink не появится: это Беларусь, Иран, Афганистан, Сирия, Венесуэла, Куба, Китай и Россия.
Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая SpaceX Илона Маска. Она обеспечивает высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.