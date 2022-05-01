Dnestr.TV

 
0

В России разрабатывается вакцина от туберкулеза, которая может заменить БЦЖ

В России разрабатывается вакцина от туберкулеза, которая может заменить БЦЖ

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что она будет защищать не только от тяжелых случаев заболевания, но и от заражения

Центр им. Гамалеи проводит третью фазу клинических исследований новой вакцины от туберкулеза, которая, в отличие от существующей в РФ вакцины БЦЖ, будет защищать не только от тяжелых случаев заболевания, но и от заражения. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

"Сегодня есть хорошие подвижки по нашей вакцине от туберкулеза, которая находится на третьей фазе клинических испытаний. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами. Если известная нам вакцина БЦЖ защищала детей от тяжелых случаев заболевания диссеминированным туберкулезом, но не защищала от заражения, то наша вакцина должна защищать от заражения как детей, так и взрослых", - рассказал ученый.

В середине июня 2021 года Минздрав РФ выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение исследования туберкулезной субъединичной рекомбинантной вакцины "ГамТБвак".

  • Сегодня, 11:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна