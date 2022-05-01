Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что она будет защищать не только от тяжелых случаев заболевания, но и от заражения
Центр им. Гамалеи проводит третью фазу клинических исследований новой вакцины от туберкулеза, которая, в отличие от существующей в РФ вакцины БЦЖ, будет защищать не только от тяжелых случаев заболевания, но и от заражения. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.
"Сегодня есть хорошие подвижки по нашей вакцине от туберкулеза, которая находится на третьей фазе клинических испытаний. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами. Если известная нам вакцина БЦЖ защищала детей от тяжелых случаев заболевания диссеминированным туберкулезом, но не защищала от заражения, то наша вакцина должна защищать от заражения как детей, так и взрослых", - рассказал ученый.
В середине июня 2021 года Минздрав РФ выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение исследования туберкулезной субъединичной рекомбинантной вакцины "ГамТБвак".