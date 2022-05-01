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Россотрудничество и ПГУ проводят фотоконкурс двойников А. С. Пушкина

Россотрудничество и ПГУ проводят фотоконкурс двойников А. С. Пушкина

Контактный центр по взаимодействию с Россотрудничеством при поддержке ПГУ им. Т. Г. Шевченко объявляют творческий конкурс двойников великого русского поэта Александра Пушкина. Мероприятие организовано в преддверии празднования Международного дня русского языка, отмечаемого в день рождения поэта – 6 июня.

Конкурс проводится с 23 мая по 6 июня. К участию приглашаются все желающие, любители и почитатели писательского таланта А. С. Пушкина всех возрастов. Участникам предлагается создать легко узнаваемый образ двойника Александра Пушкина. Приветствуется авторский креатив, юмористический подход и оригинальность изображения.

Фотографии, предоставленные участником, должны быть хорошего качества, сделанные на фотоаппарат или смартфон.

Партнёры конкурса - Союз русских общин Приднестровья, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина в Тирасполе.

Участники конкурса должны выслать свои фото на электронный адрес контактного центра по взаимодействию с Россотрудничеством – rossot.contact@yandex.ru. В письме указать названия фото, ФИО, город, возраст и номер телефона.

Конкурс проводится в три этапа:

приём заявок на участие (с 23 по 31 мая 2022 г.);

публикация в социальной сети «ВКонтакте» в группе культурно-просветительского центра ПГУ им. Т. Г. Шевченко https://vk.com/kpc_pgu работ участников (1-6 июня 2022 г.);

подведение итогов, голосование и награждение победителей.

6 июня - в день рождения поэта и Международный день русского языка победителям конкурса вручат дипломы и ценные призы.
  • Сегодня, 10:09
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