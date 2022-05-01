Группа Kalush Orchestra выиграла "Евровидение" с хип-хопом - впервые в истории конкурса. Шоу в Турине преподнесло и другие сюрпризы.
Украина в третий раз победила на "Евровидении". Выиграла бы песня "Stefania" в исполнении Kalush Orchestra. Так, национальные жюри дали украинцам "только" четвертое место. Зрители же оценили лучшее за конкурсную неделю выступление группы значительно выше.
В тройке призеров также Великобритания и Испания.
Песня Stefania заняла первое место после оглашения результатов зрительского голосования.
Выступая в финале, солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк после окончания песни в прямом эфире призвал поддержать Украину. Европейский вещательный союз в ответ на запрос немецкого агентства dpa сообщил: «Мы понимаем глубокие чувства в связи с сегодняшней ситуацией вокруг Украины и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», пишет DW.
Kalush Orchestra — украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Ее назвалиа в честь Калуша, родного города вокалиста Олега Псюка.
В 2021 году стало известно о запуске параллельного проекта — Kalush Orchestra. В отличие от основного коллектива, эта группа делает акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику. У обеих групп есть общие участники. К участникам Олега Псюка (вокал, тексты) Килиммена (диджей) и Джонни Дивного добавились мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик. Еще один музыкант— Игорь Диденчук сначала играл в Kalush, а теперь сфокусировался на Kalush Orchestra.
В финале Eurovision-2022 выступили представители 25 стран: Чехии, Румынии, Финляндии, Швейцарии, Португалии, Франции, Норвегии, Армении, Италии, Испании, Нидерландов, Украины, Германии, Литвы, Азербайджана, Греции, Исландии, Бельгии, Молдовы, Швеции, Австралии, Великобритании, Польши, Сербии и Эстонии.
Украина будет принимать международный музыкальный конкурс в следующем году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает rbc.ua со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.
"В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!" - говорится в публикации.
Высказываясь о победе представителей Украины на престижном конкурсе, президент отметил, что "наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу".
Зеленский поблагодарил группу Kalush Orchestra за победу "и всех, кто отдал за нас свои голоса!"
Группа Zdob şi Zdub & Advahov Brothers, которые представляли Молдову на конкурсе «Евровидение-2022», заняли 7 место. Выступление музыкантов оценили в 253 балла. Из них 239 — голоса зрителей, и 14 — баллы от национального жюри разных стран.
От остальных стран конкурсанты из Молдовы не получили ни одного балла.
Как проголосовало молдавское жюри на «Евровидении»
Украина — 12 Великобритания — 10 Швейцария — 7 Австралия — 6 Эстония — 5 Бельгия — 4 Испания — 3 Португалия — 2 Азербайджан — 1
На Евровидении аннулировали баллы, полученные Молдовой от Румынии и Украины. Молдавский шоумен Павел Дуганов прокомментировал результаты конкурса "Евровидение 2022", он был возмущен тем, что баллы, присужденные Молдове Румынией аннулировали.
Павел Дуганов, как и многие зрители, недоумевает, что соседние страны, такие как Украина и Румыния не дали Молдове ни одного балла, пишет point.md.
"Честно говоря, победитель был известен заранее. Интригой было выступление наших молдавских артистов. Здубы и Адваховы не подвели, зал ревел от восторга, зрители танцевали в проходах, фан-зона неистово аплодировала. И вдруг произошло все это... Европейское жюри ставит наших музыкантов на одно из последних мест, кажется, 23... Украина ставит нам 0! Румыния - 0! Что это было? Непрофессионализм европейских чиновников от музыки? Нас хотели унизить и показать наше место?", - задавался вопросом шоумен.
Оказалось, что зачисленные Молдове баллы просто аннулировали.
"Только что я вообще узнал нечто невообразимое. Оказывается, всё-таки Румыния поставила нам 12 баллов, но очки были аннулированы EBU - организаторами Евровидения, как противодействие голосованию стран-соседей! Но почему тогда под санкции не попали скандинавы, голосовавшие друг за друга? Почему закрыли глаза на другое вопиющее нарушение, которое должно было повлечь дисквалификацию? Нет слов…", - написал Дуганов.
Шесть баллов поставила Молдове Украина, они также были аннулированы.
Организатор конкурса "Евровидение-2022" исключил жюри шести стран из подсчета итоговых оценок конкурсных песен из-за некоторых нарушений, говорится в официальном заявлении Европейского союза радио и телевидения (EBU). В пресс-релизе прямо не упоминаются шесть стран, но издание Евровидения утверждает, что речь идет о жюри из Румынии, а также из Молдовы, Азербайджана, Польши, Сан-Марино и Черногории, передает g4media.ro
В заявлении, опубликованном накануне финала, организатор Евровидения объявил, что жюри шести стран были отстранены от окончательного подсчета оценок после того, как независимый наблюдатель обнаружил в полуфинале «определенные неверные схемы голосования шести стран».