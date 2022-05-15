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Финляндия планирует подать заявку на вступление в НАТО 18 мая

Финляндия планирует подать заявку на вступление в НАТО 18 мая

Постоянный представитель Финляндии при НАТО в Брюсселе, вероятно, подаст заявку на вступление в альянс в среду, 18 мая. Об этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил газете Aftonbladet.

«С нашей стороны это [подачу заявки] будет делать посол НАТО в Брюсселе физически, наверное, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими будет заниматься делегация во главе с министром иностранных дел и министром обороны», — заявил Хаависто.

Ранее о намерении Финляндии подать заявку на вступление в НАТО «в ближайшие дни» заявил президент страны Саули Ниинистё во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, передает rbc.ru.

12 мая Ниинистё и премьер Финляндии Санна Марин в совместном заявлении подчеркнули необходимость подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Хаависто объяснял это решение тем, что «военные действия, начатые Россией, создали опасность для стабильности всей Европы». Аналогичные планы рассматривает и Швеция, которая, как и Финляндия, имеет статус государства — партнера НАТО.

На следующий день Путин провел заседание Совбеза, где обсуждались возможные риски в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва рассматривает такой сценарий как угрозу и действия России будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, принимающий участие в неформальной встрече глав МИД государств — членов НАТО в Берлине, заявил, что страна «готова поддержать быстрый процесс присоединения к альянсу Финляндии и Швеции». Об этом говорится в сообщении для печати, которое распространил сегодня, 15 мая, румынский МИД, сообщает adaily.com.

«Богдан Ауреску подчеркнул, что для Румынии очень важен будущий конкретный вклад двух северных государств в процесс укрепления позиции сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге сбалансированным образом, от Балтийского до Черного моря, в долгосрочном плане», — цитирует сообщение ТАСС.

Румынский министр отметил, что «любые нынешние разногласия о кандидатурах этих двух государств являются временными и могут быть урегулированы в прямом диалоге между заинтересованным союзным государством и двумя кандидатами в возможно кратчайшие сроки, в том числе с поддержкой других государств-членов».


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