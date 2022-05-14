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Тирасполь присоединился к акции «Чистый берег»

Тирасполь присоединился к акции «Чистый берег»

Тирасполь присоединился к акции «Чистый берег». В окрестностях Тирасполя на правом берегу Днестра волонтёры собрали 50 мешков мусора и отходов. В акции приняло участие около 40 человек. Это активисты движения «Волонтёры Приднестровья», ЭкоПМР, а также гости из Днестровска – актив Молдавсккой ГРЭС и участники организации Greenhouse.

Всего волонтёры очистили от мусора береговую линию протяженностью в два километра. По словам координатора экологического направления координационного центра волонтёров при Правительстве ПМР Бориса Эфроса, активисты проводят такие акции на протяжении вот уже пяти лет, сообщает novostipmr.com.

«Раньше мы проводили такие акции 5-6 раз в год, потому что весь берег был в мусоре. Сейчас мусора стало меньше, поэтому проводим акцию после майских праздников и осенью», – отмечает Борис Эфрос.

Цель экоакции не только сделать берег Днестра чище, но и напомнить людям, как важно бережно относиться к природе. По мнению Бориса Эфроса, для того чтобы мусора на берегу накапливалось меньше, необходимо установить дополнительные контейнеры для отходов.

Кстати, вот такие таблички, предупреждающие об ответственности за выброс мусора, активисты размещали сегодня на берегу.

В течение мая аналогичные акции пройдут по всей республике. Накануне волонтёры убирали берег Днестра в Каменском районе.
  • Сегодня, 10:41
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