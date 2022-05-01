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"Почта Молдовы" вводит новые тарифы на почтовые отправления

"Почта Молдовы" вводит новые тарифы на почтовые отправления

Спустя десять лет ГП «Posta Moldovei» вводит новые тарифы на почтовые отправления в области «универсальной почтовой услуги». Они были утверждены НАРЭКИТ и рассчитаны, исходя из реальных затрат госпредприятия и рекомендаций Счетной палаты.

Начиная с 1 июня большинство почтовых отправлений подорожает. К примеру, отправка письма весом в 51-100 гр., которая оценивается в пределах 1,7-2,5 леев, с июня будет стоить 3,2 лея, передает logos.press.md.

Для писем и открыток тарифы будут варьировать в пределах 2,8-14,5 леев, для мелких посылок — 8-20 леев. Для почтовых посылок установлен фиксированный тариф в размере 21 лей, плюс 2,5 лея за каждый килограмм посылки.

Что касается тарифа за объявленную ценность, то он был снижен с 3% до 1,5% от суммы объявленного отправления. Также были скорректированы цены на почтовые услуги для международных почтовых отправлений (они определяются в зависимости от страны назначения, категории услуги и веса).

Как отметили в НАРЭКИТ, в прошлом году рынок почтовых услуг был либерализирован, и все почтовые операторы получили равные права. Т. е. у Posta Moldovei забрали эксклюзив на универсальную почтовую услугу, которым она пользуется с 2016 года. Речь идет о монополии на сбор, сортировку, перевозку и рассылку почтовых отправлений весом до 2 кг и почтовых посылок весом до 10 кг; доставку почтовых посылок из-за рубежа весом до 20 кг; услугу внутреннего или международного заказного отправления (в т. ч. и с объявленной ценностью); сбор, сортировку, перевозку и рассылку внутренних и международных секограмм весом до 7 кг.

Также Posta Moldovei была наделена исключительным правом отправления внутренней и международной корреспонденции весом до 350 гр. Остальные поставщики могли оказывать эту услугу при условии тройного повышения тарифов.

Решение кабмина объясняется просто: почтовый рынок падает, в среднем, на 10% в год. Его объем варьирует в пределах 400 млн леев, при этом половина доходов приходится на «хлебную» универсальную почтовую услугу.

В НАРЭКИТ уточнили, что сегодня ее оказывают еще два почтовых оператора, но большая часть все так же приходится на Posta Moldovei.
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