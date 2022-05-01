Генеральный инспекторат полиции продает 22 автомобиля на аукционе, который состоится в Кишиневе 31 мая в офисе ГИП на ул. Тираспольской, 11/1. Среди автомобилей, которые будут выставлены на продажу, несколько единиц ВАЗ, Skoda, Chevrolet, Kia, Toyota и др., передает noi.md
Цены установлены от 4 тысяч леев и достигают 144 тысяч леев. Для участия в аукционе заинтересованные лица должны представить следующие документы:
• заявление на участие в аукционе (заполняется при подаче по установленному образцу);
• документы, удостоверяющие личность участника, а именно: юридические лица - копия выписки из государственного реестра; • физические лица - копия удостоверения личности;
• доверенность, удостоверенная в установленном законодательством порядке на участие в аукционе (в зависимости от случая).
• платежный документ, подтверждающий перечисление первоначального взноса за участие в аукционе.
Заявки на участие и необходимые документы необходимо подать до 27 мая по адресу: мун. Кишинев, ул. Тираспольская 11/1, каб. 316, тел. 022-868-265. Автомобили, выставленные на торги, можно осмотреть в Кишиневе, на ул. Буребиста, 3, по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00, тел.: 069-099-617.
Плата за участие в тендере для физических лиц - 600 леев, а для юридических лиц – 1 200 леев должна быть переведена на следующий счет: MF - Trezoreria de Stat, c/b TREZMD2X, cod IBAN - MD09TRPAAA142310A14294AA, c/f 1013601000495 и авансовый платеж в размере 10% от первоначальной цены товара должен быть внесен наличными по адресу: мун. Кишинев, ул.Тираспольская 11/1, каб. 227, тел. 022-868-096.