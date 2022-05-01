Dnestr.TV

 
0

Bloomberg: в ЕС разработали план по покупке российского газа без нарушения санкций

Bloomberg: в ЕС разработали план по покупке российского газа без нарушения санкций

Согласно новому руководству, компании могут открывать счета в "Газпромбанке", при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту исполненными

Евросоюз выработал решение, как импортировать российский газ, не нарушая при этом европейских санкций и выполняя требование России по оплате углеводородов в рублях. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, на закрытом заседании в пятницу Еврокомиссия (ЕК) донесла до стран-членов ЕС, что в новом руководстве будет ясно изложено, что компании могут открывать счета в "Газпромбанке", при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту исполненными. При соблюдении этих условий регулятор не будет расценивать действие компаний как нарушение санкций, передает ТАСС.

На заседании по этому вопросу возник ряд разногласий. В то время как Германия, Венгрия, Франция и Италия поддержали предложенный план, однако у Польши остались вопросы по юридической стороне нового решения, ее представители предложили провести совещание на уровне послов стран ЕС. Некоторые страны также были недовольны тем, что новое руководство не дает точного указания можно ли европейским компаниям открывать рублевые счета в "Газпромбанке". Как отмечает агентство, этот аспект является одним из ключевых, так как ранее создание рублевого счета расценивалось как нарушение санкций, хоть это и не было зафиксировано на бумаге.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что уже порядка 20 европейских компаний открыли счета в АО "Газпромбанк" для оплаты поставок российского газа, еще 14 запросили перечень документов, которые необходимы для открытия таких счетов.


Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля был определен новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Еврокомиссия объявила, что оплата газовых поставок в рублях является нарушением действующих соглашений, большинство стран на официальном уровне сказали, что платить в российской валюте не будут.
  • Сегодня, 05:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна