Внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики за январь-апрель 2022 года вырос на 51%, достигнув 744,5 млн. долларов США. При этом объем экспорта приднестровских товаров вырос только на 6,0%, а объем импорта – на 79,0%.
Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится 266,4 млн., а на импорт – 701,0 млн. долларов США, сообщает NewsPMR.Com
Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило 434,6 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – $458 млн. Также ощутимый дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Казахстаном и Германией – по $10 млн., Белоруссией – $9 млн., Украиной – $8 млн., Китаем – по $7 млн., Турцией, США, Таджикистаном и Азербайджаном – по $2 млн.
Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как: Молдова – $57 млн., Польша – $10 млн., Сербия – $7 млн., Италия – $6 млн., Болгария – $5 млн., Румыния – $3 млн., Чехия – $2 млн. и др.
Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период 2021 года составляло 139,9 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год увеличилась в 3,1 раза – на $294,7 млн (преимущественно из-за роста цен на энергоносители).
В общем объеме торговли за январь-апрель текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 52,9%, Европейского союза – 19,4%, прочие страны – 27,7%. При этом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС поднялась на 26,0 процентных пункта, а ЕС и прочих стран – снизилась на 11,7 и 14,3 п.п. соответственно.
В общей структуре товарооборота, уверенно лидируют Российская Федерация и Республика Молдова с долей 50,9 и 14,9 процента. Затем следует пара Румыния и Украина – 8,2% и 7,8% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Польшу – 4,1%; Италию и Германию – 1,4%; Турцию – 1,1%; Казахстан, Белоруссию, Китай, Сербию и Болгарию – от 0,8 до 1,0% в общей структуре ВЭД.