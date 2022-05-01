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Под новым брендом со старым меню: McDonald’s ушёл, но обещал вернуться

Под новым брендом со старым меню: McDonald’s ушёл, но обещал вернуться

Компания McDonald's объявила об уходе с российского рынка и приступила к продаже своего бизнеса в РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на prnewswire.com


"Спустя более 30 лет работы в этой стране McDonald's Corporation объявила, что уйдет с российского рынка, и начала процесс продажи своего российского бизнеса", - отмечается в тексте на prnewswire.com

В нем указывается, что компания намерена продать бизнес местному предпринимателю, который не сможет использовать прежние название, логотип и меню.

Как рассказал в свою очередь ТАСС источник в McDonald's, рестораны откроются в РФ под новым брендом в середине июня, а рабочие места, большинство поставщиков и меню сохранятся.

«Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», — цитирует ТАСС комментарий представителя McDonald’s.

История вопроса

8 марта McDonald's сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке РФ из-за событий вокруг Украины. Как говорилось в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински, компания продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России, а благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" продолжит свою деятельность как в России, так и на Украине.

При этом 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's за год. По его словам, продукты питания в московские рестораны поставляются на 99% российскими поставщиками. Власти столицы приняли решение о выделении 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.

С 14 марта обслуживание в предприятиях сети McDonald's по всей России было приостановлено.
  • Сегодня, 13:52
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