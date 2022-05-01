Подземные футбольные поля, бассейны олимпийских размеров, площадки, киоски, все освещенное и чистое — так выглядят бункеры Финляндии, страны, готовившейся к непредсказуемым событиям уже на протяжении 80 лет, пишет piataauto.md
Конечно, все эти сооружения были перепроектированы, расширены, построены новые за последние несколько десятилетий, поскольку возможные риски в мире изменили свою форму, но Финляндия была страной, которая также не сокращала свой оборонный бюджет.
В Финляндии строительство первых бункеров началось в 1945 году. Затем в 1958 году была принята усиленная законом стратегия защиты страны при различных сценариях, и эта стратегия также предусматривала строительство бомбоубежищ. В то время, а также в течение многих мирных лет после этого, о финнах часто говорили, что они страдали бункерной манией, вкладывая слишком много ресурсов в меры защиты, которые часто назывались неуместными.
В настоящее время количество бункеров в стране держится в секрете, но известно, что в общей сложности они могут вместить 4,4 млн человек, согласно информации, опубликованной финскими военными в апреле 2022 года. Для сравнения, общая численность населения Финляндии составляет в настоящее время около 5,2-5,3 млн. Так что места теоретически на всех не хватит, что сейчас вызывает недовольство населения, но даже при этом наличие бункеров для 85% населения - абсолютная редкость в мире. С Финляндией в этом плане может сравниться разве что Швейцария.
Некоторые бункеры спроектированы так, чтобы быть многофункциональными и служить подземными автостоянками в мирное время и бомбоубежищем в непредвиденных условиях. Другие представляют собой настоящие подземные города. Многие бункеры строят в местах массового скопления людей, под офисами или центральными районами, а другие строят в отдаленных районах, глубоко вырытых в скалах. И, кроме того, каждый дом должен иметь бомбоубежище еще на этапе проектирования, иначе он не получит разрешение.
Вся сеть бункеров сама по себе рассчитана на то, чтобы выдержать даже ядерные взрывы мощностью 100 килотонн в тротиловом эквиваленте. В случае такого сценария финны сделали ставку на то, что их предупредят как минимум за несколько минут, а механизмы инкапсуляции бункера, как ожидается, сработают буквально через несколько минут.
Недавно премьер-министр Финляндии Санна Марин и представители министерства обороны пригласили представителей прессы в один из крупных бункеров под Хельсинки, расположенный всего в 150 км от границы с Россией. Таким образом, финны показали всему миру, как выглядит один из их бункеров. Были видны толстые двери, огромные конструкции, призванные противостоять любым внутренним опасностям. Но самое впечатляющее внутри, где бункеры оказались не только безопасными пространствами, но и необычайно благоустроенными, готовыми дать ощущение нормальности людям, которым, возможно, придется провести здесь долгое время.
Здесь есть детские площадки, тренажерные залы, бассейны, площадки для всевозможных видов спорта, помещения, приспособленные для переоборудования в подземные госпитали, а у Минобороны есть списки с населением, рядом с каждым указано, какую работу они могут иметь в бункере, если людям придется оставаться под землей более двух недель.
Конечно, есть механизмы обеспечения электроэнергией от атомных электростанций, механизмы обеспечения источников воды и пищи, дренажа и водоотведения - весь цикл функционирования общественной жизни.