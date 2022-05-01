В Тирасполе 15 мая сотрудники Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями провели тестирование на базе мобильной амбулатории. Всего анонимно и бесплатно обследовались 146 человек.
Как сообщает пресс-служба Минздрава медики выявили 2 положительных результата на ВИЧ, 4 - на вирус гепатита С, 2 - на вирус гепатита В.
Сегодня, 16 мая, мобильная амбулатория с 17:00 будет ждать желающих в Тирасполе у самолёта в сквере Авиаторов.
18 мая с 11:00 тестирование пройдёт у Центрального рынка в Слободзее.
До 25 мая анонимное и конфиденциальное тестирование будет проводиться и в других городах Приднестровья. Позаботьтесь о своём здоровье, сдайте тест на ВИЧ.
Тестирование организовано в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.