Социально-реабилитационные объекты - под пристальным вниманием Главы Правительства. Напомним, в марте Александр Мартынов посетил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, расположенный в Бендерах. В ходе осмотра, специалисты отметили, что здание не соответствует техническим и санитарным нормам. После чего было принято решение о строительстве нового центра, оставалось определиться с локацией – где он будет располагаться. От предложенного ранее варианта пришлось отказаться – территория бывшего детского лагеря «Лира», расположенного в одном из районов Бендер, не подходит под строительство из-за холмистого рельефа. Рассмотрев несколько вариантов, представителями проектного института была предложена площадка, расположенная в селе Гиска, по ул. Студенческой.
«Состоялось выездное совещание на указанной площадке с участием и представителей Минэкономразвития, Министерства социальной защиты, ГУ «Республиканский центр детей-инвалидов», ну и разумеется, проектировщиков с проектного института, - рассказал Вице-премьер Сергей Оболоник. – Специалистами по итогам этого выездного совещания было поддержано решение о размещении непосредственно на этой площадке», передает пресс-центр МВД ПМР.
«Нас эта территория устраивает даже больше в том смысле, что уровень почвы там ровный для площадок, чтобы была доступная там среда для деток в колясках», - отметила директор центра Мария Иванова.
Сегодня, в рамках онлайн-встречи, определили ход работ по проектированию данного объекта. На эти цели может понадобиться порядка 300 тысяч рублей. Данную сумму планируют выделить из Фонда капвложений.
«Здесь на 150 человек. В принципе, на все помещения локация у них есть, обвязка у них есть, по сетям они уже там посмотрели эту территорию, то есть у них уже первоначальная документация уже есть – с чего начинать проектировать. Они обсудили все помещения, обсудили предназначение этих помещений, посмотрели согласно СНИПов и норм всю эту компоновку. В принципе, они работают», - отметил директор Департамента строительства Минэкономразвития Николай Обручков.
«Работы по проектированию вы обязательно продолжайте. Лимиты попробуем добавить под проектные работы в Фонд капитальных вложений, если что-то пойдет не так, то мы их профинансируем за счет Резервного фонда Правительства, то есть мы источники в любом случае найдем», - подчеркнул Александр Мартынов. Промежуточные итоги подведут уже в середине июля.