Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове информирует потребителей, что после уведомления ГУ «Центральная лаборатория испытаний алкогольных и безалкогольных напитков и консервов» была обнаружена партия импортной алкогольной продукции в количестве 378 бутылок, в которых превышен установленный лимит допустимого уровня массовой концентрации свинца. Он составлял 0,4 мг/дм 3, когда в соответствии с законодательными нормами - допустимый уровень массовой концентрации свинца составляет 0,3 мг/дм 3. Также установлено превышение концентрации метилового спирта (1,22 мг/дм 3), когда допустимая концентрация метилового спирта составляет 1,0 мг/дм 3 . Так, Агентство приняло решение запретить размещение на рынке этого вида товара.
Несоответствующая партия подлежит уничтожению или возврату производителю.
В случае обнаружения несоответствующих требованиям продуктов питания или отклонений от положений законодательства о защите прав потребителей, граждан просят обратиться с заявлением в Агентство по тел. телефон: 0 (22) 26 46 43; Зеленая линия: 0 800 800 33; Вайбер: 067675544;