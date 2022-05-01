Dnestr.TV

 
0

В Молдову завезли алкоголь с превышенной концентрацией смертельно-опасных веществ

В Молдову завезли алкоголь с превышенной концентрацией смертельно-опасных веществ

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове информирует потребителей, что после уведомления ГУ «Центральная лаборатория испытаний алкогольных и безалкогольных напитков и консервов» была обнаружена партия импортной алкогольной продукции в количестве 378 бутылок, в которых превышен установленный лимит допустимого уровня массовой концентрации свинца. Он составлял 0,4 мг/дм 3, когда в соответствии с законодательными нормами - допустимый уровень массовой концентрации свинца составляет 0,3 мг/дм 3. Также установлено превышение концентрации метилового спирта (1,22 мг/дм 3), когда допустимая концентрация метилового спирта составляет 1,0 мг/дм 3 . Так, Агентство приняло решение запретить размещение на рынке этого вида товара.

Несоответствующая партия подлежит уничтожению или возврату производителю.

В случае обнаружения несоответствующих требованиям продуктов питания или отклонений от положений законодательства о защите прав потребителей, граждан просят обратиться с заявлением в Агентство по тел. телефон: 0 (22) 26 46 43; Зеленая линия: 0 800 800 33; Вайбер: 067675544;

электронная почта: sesizare@ansa.gov.md.

  • Сегодня, 19:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна