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Срок сдачи налоговой отчётности за апрель увеличился на 4 дня
Вступили в силу изменения в Приказ Министерства финансов ПМР от 06.11.13 г. № 212 «Об утверждении Указания «О порядке и сроках сдачи финансовой и (или) налоговой отчетности в госналоговые органы».
Согласно документу, опубликованному на сайте Минфина, срок сдачи налоговой отчётности продлевается на количество праздничных и (или) дополнительных выходных дней.
Так, например, в мае 2022-го в соответствии с Трудовым кодексом ПМР:
1) нерабочими праздничными днями в республике являются 1, 2 и 9 мая;
2) дополнительные выходные дни – второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших).
В связи с этим общеустановленный срок сдачи налоговой отчетности за апрель 2022 г. продлевается на 4 дня.
minfin.gospmr.org
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