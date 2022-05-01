Dnestr.TV

 
0

Срок сдачи налоговой отчётности за апрель увеличился на 4 дня

Срок сдачи налоговой отчётности за апрель увеличился на 4 дня

Вступили в силу изменения в Приказ Министерства финансов ПМР от 06.11.13 г. № 212 «Об утверждении Указания «О порядке и сроках сдачи финансовой и (или) налоговой отчетности в госналоговые органы».

Согласно документу, опубликованному на сайте Минфина, срок сдачи налоговой отчётности продлевается на количество праздничных и (или) дополнительных выходных дней.

Так, например, в мае 2022-го в соответствии с Трудовым кодексом ПМР:

1) нерабочими праздничными днями в республике являются 1, 2 и 9 мая;

2) дополнительные выходные дни – второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших).

В связи с этим общеустановленный срок сдачи налоговой отчетности за апрель 2022 г. продлевается на 4 дня.
minfin.gospmr.org
  • Сегодня, 19:53
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна