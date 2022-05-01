Согласно новой модели донором может по умолчанию считаться любой человек, который при жизни явно не выразил своего несогласия с такой своей ролью после смерти. Цель — устранить критическую нехватку донорских органов.
Переход к новой системе произойдет не сразу и даже не послезавтра. На это потребуется еще несколько лет, особенно сложной является проблема создания национального онлайн-реестра донорских органов. В народе также нужно будет провести еще несколько всеобъемлющих информационных кампаний. Федеральное Ведомство здравоохранения (BAG, подразделение МВД) указывает, что новое законодательство вступит в силу не ранее 2024 года, пишет swissinfo.ch.
Создание национального онлайн-реестра будет возможно только если будут надлежащим образом решены вопросы доступности, безопасности и защиты данных. Ведь зарегистрироваться в таком реестре и указать там свой отказ или согласие на донорство органов придется всем жителям Швейцарии старше 16 лет. Этот реестр должен быть доступен на четырех национальных языках и на языках наиболее распространенных в стране сообществ мигрантов. А это все не так-то просто, как напоминает нам печальная история попытки создать в стране систему удаленного интернет-голосования.
Поправки к закону «О трансплантации человеческих органов и донорстве» были одобрены большинством около 60,2% голосов.
До сих пор житель Швейцарии еще при жизни должен дать согласие на то, чтобы его органы были изъяты для пересадки в случае его смерти. Однако правительство и парламент предложили перейти к прямо противоположной модели. Согласно этой модели донором может по умолчанию считаться любой человек, который при жизни явно не выразил своего несогласия с такой своей ролью после смерти. Цель — устранить критическую нехватку донорских органов.
Беспартийный комитет, инициировавший референдум, считал, что решение «донорство по умолчанию» противоречит принципам неприкосновенности человеческого достоинства. Молчание не может и не должно быть истолковано как согласие. Организаторы референдума опасаются, что соответствующие поправки к швейцарскому федеральному Закону о трансплантации могут привести к изъятию органов у людей, не дававших на то своего согласия и к росту преступности.
Со своей стороны, сторонники такого нового порядка утверждали, что реформа необходима, если только мы в Швейцарии хотим решить вопрос дефицита донорских органов и спасти дополнительные жизни. Швейцария сегодня объективно отстает от развитых западноевропейских стран в плане обеспечения сферы здравоохранения достаточным количеством донорских органов. Кроме того, новая редакция Закона о трансплантации предусматривает заметное повышение роли родственников потенциального донора, что поможет более эффективно противодействовать возможным злоупотреблениям.
И вот теперь поправки к закону «О трансплантации человеческих органов и донорстве» были одобрены большинством около 60% голосов. Переход к новой системе произойдет не сразу. На это потребуется еще несколько лет, особенно сложной является проблема создания национального онлайн-реестра донорских органов. В народе также нужно будет провести еще несколько всеобъемлющих информационных кампаний. Федеральное Ведомство здравоохранения (BAG, подразделение МВД) указывает, что новое законодательство вступит в силу не ранее 2024 года.
Создание национального онлайн-реестра будет возможно только если будут надлежащим образом решены вопросы доступности, безопасности и защиты данных. Ведь зарегистрироваться в таком реестре и указать там свой отказ или согласие на донорство органов придется всем жителям Швейцарии старше 16 лет. Этот реестр должен быть доступен на четырех национальных языках и на языках наиболее распространенных в стране сообществ мигрантов. А это все не так-то просто, как напоминает нам печальная история попытки создать в стране систему удаленного интернет-голосования.
Создание такого реестра обойдется единовременно в 500 000 франков, его администрирование будет стоить еще около 500 000 франков в год. Ожидается, что информационные и просветительские кампании в первые три года после вступления нового порядка в силу будет стоить около 2,5 млн франков в год, затем расходы могут снова снизиться до нынешней нормы в 1,5 млн франков в год.
По итогам обсуждения соответствующих поправок парламент поручил заниматься делом создания такого реестра организации Swisstransplant, которая уже ведет список людей, ожидающих пересадки донорских органов, распределяет органы и координирует транспортную логистику. В 2018 году компания Swisstransplant также создала свой собственный регистр доноров. Единственная проблема: как выяснило недавно швейцарское телевидение SRF, предложенные Swisstransplant цифровые решения имеют значительные недостатки и уязвимости.
Еще одной проблемой станет информирование населения. Каждый должен понимать, что означает переход к новой системе для него лично, поэтому BAG уже сейчас планирует проведение широких информационных кампаний на нескольких языках на телевидении, в печатных СМИ и в Интернете. Ведомство намерено плотно работать совместно со Swisstransplant, со СМИ, врачебными практиками, аптеками и различными общественными ассоциациями. Особенное внимание будет уделено диаспорам мигрантов. swissinfo.ch