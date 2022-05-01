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Цена на пшеницу побила рекорд на европейском рынке

Цена на пшеницу побила рекорд на европейском рынке

Цена на пшеницу в понедельник побила абсолютный рекорд на европейском рынке, торги закрылись на отметке €438,25 за после объявленного Индией эмбарго на экспорт зерновых. Об этом сообщает агентство AFP.

"Это абсолютный рекорд на бирже Euronext. Предыдущий рекорд датируется 7 марта 2022 года, когда торги пшеницей закрылись на уровне €422,50 за тонну", - сказал агентству Дамьен Веркамбр, брокер французской брокерской компании Inter-Courtage, специализирующейся на сделках на международном и национальном рынке зерновых и бобовых, пишет ТАСС.

14 мая Индия запретила экспорт пшеницы в целях контроля роста внутренних цен. При этом Главное управление внешней торговли министерства торговли и промышленности республики разрешило поставки зерновой культуры, по которым безотзывные аккредитивные письма были выпущены до 13 мая. Другим исключением назван экспорт пшеницы с санкции правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран по просьбе их властей.
  • Сегодня, 20:22
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