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В Государственной ветеринарной лаборатории начинают делать биохимический анализ крови животных

В Государственной ветеринарной лаборатории начинают делать биохимический анализ крови животных

Государственная ветеринарная лаборатория расширяет перечень диагностических услуг, теперь там есть возможность делать биохимический анализ крови животных.

Данные исследования проводятся на специальном лабораторном оборудовании. Компактный высокоточный прибор для проведения биохимии с недавнего времени появился и в арсенале диагностического инструментария ветеринарной лаборатории ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» (далее – ГУ «РЦВС и ФСБ»). В сжатые сроки он позволяет получить максимум точной информации о состоянии четвероногого пациента, что необходимо для постановки правильного диагноза и назначения лечения, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.

Результат исследования выдается на специальном бланке, где указаны норма и конкретное значение исследуемых показателей. Так, на данный момент специалистами ветеринарной лаборатории ГУ «РЦВС и ФСБ» осуществляется биохимия крови животных на 13 показателей, в том числе: глюкоза, общий белок, общий билирубин, мочевина, креатинин, холестерин и др. Исследование сыворотки крови животных дает возможность оценить активность тех или иных ферментов в их организме, выявить нарушения в работе печени и почек, патологии органов сердечно-сосудистой системы и других заболеваний четвероногих пациентов.

Трудно переоценить значимость биохимических анализаторов крови для животных в современной ветеринарной практике. Они повышают точность диагностики, сокращают время постановки диагноза, позволяя выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать эффективное лечение.

В Государственной ветеринарной лаборатории начинают делать биохимический анализ крови животных

Биохимический анализ крови — это лабораторный метод исследования, использующийся в ветеринарии, который отражает функциональное состояние органов и систем организма животного. Он используется при:

постановке окончательного диагноза;

определении прогноза заболевания – течение и дальнейшее его развитие;

мониторинге болезни – контроль за течением и результатами лечения;

скрининге – выявление болезни на доклинической стадии.

Биохимический анализ (или биохимия) крови направлен на определение уровня глюкозы, белков и аминокислот, азотистых веществ, пигментов, липидного состава, ферментов, витаминов, белков, неорганических веществ, в том числе микроэлементов, содержащихся в крови. Он позволяет судить о качественной работе таких органов, как печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь и др. Некоторые показатели помогают выявить, например, проблемы с сердцем или другие функциональные нарушения в организме. Таким образом, в комплексной оценке состояния организма животного проведение биохимии является важнейшим этапом.
  • Вчера, 20:36
  • DTV
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