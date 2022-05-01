Государственная ветеринарная лаборатория расширяет перечень диагностических услуг, теперь там есть возможность делать биохимический анализ крови животных.
Данные исследования проводятся на специальном лабораторном оборудовании. Компактный высокоточный прибор для проведения биохимии с недавнего времени появился и в арсенале диагностического инструментария ветеринарной лаборатории ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» (далее – ГУ «РЦВС и ФСБ»). В сжатые сроки он позволяет получить максимум точной информации о состоянии четвероногого пациента, что необходимо для постановки правильного диагноза и назначения лечения, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
Результат исследования выдается на специальном бланке, где указаны норма и конкретное значение исследуемых показателей. Так, на данный момент специалистами ветеринарной лаборатории ГУ «РЦВС и ФСБ» осуществляется биохимия крови животных на 13 показателей, в том числе: глюкоза, общий белок, общий билирубин, мочевина, креатинин, холестерин и др. Исследование сыворотки крови животных дает возможность оценить активность тех или иных ферментов в их организме, выявить нарушения в работе печени и почек, патологии органов сердечно-сосудистой системы и других заболеваний четвероногих пациентов.
Трудно переоценить значимость биохимических анализаторов крови для животных в современной ветеринарной практике. Они повышают точность диагностики, сокращают время постановки диагноза, позволяя выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать эффективное лечение.
Биохимический анализ крови — это лабораторный метод исследования, использующийся в ветеринарии, который отражает функциональное состояние органов и систем организма животного. Он используется при:
постановке окончательного диагноза;
определении прогноза заболевания – течение и дальнейшее его развитие;
мониторинге болезни – контроль за течением и результатами лечения;
скрининге – выявление болезни на доклинической стадии.
Биохимический анализ (или биохимия) крови направлен на определение уровня глюкозы, белков и аминокислот, азотистых веществ, пигментов, липидного состава, ферментов, витаминов, белков, неорганических веществ, в том числе микроэлементов, содержащихся в крови. Он позволяет судить о качественной работе таких органов, как печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь и др. Некоторые показатели помогают выявить, например, проблемы с сердцем или другие функциональные нарушения в организме. Таким образом, в комплексной оценке состояния организма животного проведение биохимии является важнейшим этапом.